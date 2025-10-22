Com presença de Pedro Campos, licença-paternidade estendida é tema de webinário da RNPI

A- A+

A Rede Nacional Primeira Infância (RNPI) realiza nesta quinta-feira (24), às 9h, o webinário “Licença-Paternidade Estendida: Experiências de Sucesso das Empresas que Apoiam a Primeira Infância”, que vai reunir representantes do poder público, especialistas e empresas para debater a ampliação da licença-paternidade e suas implicações no desenvolvimento infantil e na equidade de gênero.

O evento terá transmissão ao vivo pelo canal da RNPI no YouTube (@redeprimeirainfancia). Com mediação de Rogério Morais, coordenador da Secretaria Executiva da REPI/PE, o encontro contará com Márcia Oliveira, assessora de articulação da RNPI; Pedro Campos, deputado federal e relator do Projeto de Lei 3935/08, que propõe a ampliação da licença-paternidade; e Giuseppe Mari, coordenador de políticas públicas da Diageo, empresa reconhecida por suas iniciativas de apoio à parentalidade responsável.

Para Rogério Morais, discutir a ampliação da licença-paternidade é essencial para fortalecer vínculos familiares e promover um modelo de cuidado mais justo e participativo. “Falar sobre licença-paternidade é falar sobre cuidado, vínculo e responsabilidade compartilhada. Quando empresas e gestores públicos entendem que a presença do pai é essencial no início da vida da criança, fortalecemos não só as famílias, mas o futuro da sociedade”, afirmou.

O webinário é uma realização da Comissão Temática Paternidades da RNPI, com apoio do CECIP – Centro de Criação de Imagem Popular, e integra a agenda nacional de mobilização pela primeira infância, promovendo o diálogo entre o setor privado, a sociedade civil e o poder público.

