Vestibular 2026 SSA3: Com primeira etapa concluída neste domingo (23), jovens se preparam para segundo dia de prova No próximo domingo (30), segundo dia da aplicação das provas, os candidatos resolverão outras 45 questões, distribuídas entre Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Com o tema "A arte é um poderoso mecanismo de inclusão social pela exploração de saberes e pela expressividade", a proposta de redação foi bem avaliada entre os 12.167 presentes dos 14.416 estudantes inscritos no Sistema Seriado de Avaliação SSA – 3ª fase/2026. Agora, os vestibulandos que compareceram ao primeiro dia de prova neste domingo (23), se preparam para encarar matemtática no próximo dia 30.

Neste primeiro dia de avaliações (23), os candidatos responderam as provas de Redação e Conhecimento de Linguagens e suas Tecnologias e de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, prova escrita composta de 45 questões distribuídas entre as áreas. No próximo domingo (30), segundo dia da aplicação das provas, os candidatos resolverão outras 45 questões, distribuídas entre Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Para a professora Fernanda Bérgamo, referência nacional quando o assunto é redação, a UPE trouxe uma discussão relevante, confirmando que "a vida presta e a arte salva", uma vez que, de acordo com a educadora, o candidato precisava relacionar as palavras: arte, inclusão, saberes e expressão.

A arte salva

"Isso não era difícil porque os textos de apoio ajudaram muito. Estava na apresentação do tema a grande diferença entre a proposta do Enem deste ano e a da UPE. O Enem trouxe um tema claro e direto. A UPE, como no ano passado, apresentou uma proposta parecida com as anteriores do Enem, que sempre exigiram uma leitura atenta aos recortes temáticos. Essa proposta propicia inúmeras reflexões, já que com ferramentas verbais e não verbais, a arte promove o autoconhecimento, a empatia e contribui para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais e para o combate a preconceitos e desigualdades, principalmente se ela foi integrada à educação e promovida em espaços acessíveis a todos", avaliou Fernanda.

A coordenadora de línguagens Fernanda Caroline, do colégio Saber Viver, assim como Bérgamo, destacou que, "especificamente neste ano, o exame oferece um direcionamento claro, embora amplo, que exige sensibilidade para compreender a arte como força integradora e instrumento de inclusão social".

"O estudante precisava captar esse caráter filosófico da arte enquanto experiência humana e social, reconhecendo sua capacidade de transformar realidades e integrar sujeitos de cenário, muitas vezes, distantes, expondo muitas vezes cenário de desigualdade, preconceito e/ou exclusão. Os repertórios para isso são vários. Inclusive, da própria bibliografia indicada pelo SSA, como Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, que faz uma reflexão, por exemplo, à exploração e às sequelas da escravidão no Brasil no cenário contemporâneo, a partir de uma realidade que se apresenta, em um primeiro momento, como algo ficcional, mas que expõe de que forma ainda alimentamos esse passado colonial", pontuou a educadora.

Bom tema

Do ponto de vista dos estudantes, a reflexão acerca da arte como mecanismo de inclusão social também foi um bom tema. Davilla Ketillyn Monfort, de 17 anos, saiu do local de prova com um sorrisão estampado no rosto. Enquanto esperava pelo pai, a jovem contou para a equipe de reportagem da Folha de Pernambuco, que esteve na Escola Politécnica de Pernambuco, no bairro da Madalena, que o exame não foi nenhum "bicho de sete cabeças".

"Eu li o tema, os textos de apoio, e deu para desenvolver. Não um bicho de sete cabeças, sabe? Deu para desenvolver legal. Eu fiz o Enem, também já tinha feito o SSA - 1 e 2. Então, eu tinha uma ideia de como ia ser, mais ou menos, e eu acho que deu tudo certo. Não foi tão difícil como eu pensava que ia ser", disse a estudante, que pretende cursar psicologia.

A aplicação do exame começou pontualmente às 8h15 e foi finalizada às 12h45. Os candidatos puderam começar a deixar o local de prova a partir das 11h15, três horas depois do início do exame, e puderam levar os cadernos de avaliação.

Pedro Gabriel Ferreira, de 18 anos, foi um dos últimos a deixar o prédio da Escola Polítécnica. Apesar de ter ficado até o final do primeiro dia, o jovem garantiu que gostou da prova, especialmente do tema da redação.

"Eu gostei. Achei um tema que foi pensado para nós. Não ficou um negócio muito quadrado, deu para trabalhar bem. As questões estavam bem difíceis, bem ambíguas, sim, mas deu para fazer. Não 'passei mal' com a prova não. A prova do SSA é mais conteudista, então você acaba lendo mais, e, comparando com o Enem, faz 45 questões em 3 horas. O que no Enem você faria em uma, sabe? Então, a prova é mais difícil, mas são menos questões, então cansa menos. No final, acaba ajudando", compartilhou o terceiranista.

SSA 2026

A previsão para divulgação dos candidatos classificados que realizaram a terceira fase é a partir de 15 de janeiro de 2026. Estes estão concorrendo a 3.620 vagas, distribuídas em 12 campi, para 58 cursos de graduação, sendo 1.810 no SSA e 1.810 no Sistema de Seleção Unificada (SiSU) do Ministério da Educação (MEC).

Outras informações sobre o processo seletivo da UPE estão disponíveis através do telefone (81) 3183-3660, no e-mail: [email protected] ou ainda nos endereços eletrônicos: http://processodeingresso.upe.pe.gov.br e www.upe.br.

Confira o calendário de provas do SSA 2026:

SSA 3: 23 e 30 de novembro de 2025 (manhã)

SSA 1: 7 e 14 de dezembro de 2025 (manhã)

SSA 2: 7 e 14 de dezembro de 2025 (tarde)

