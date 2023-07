A- A+

Uma menina de 3 anos, com problemas respiratórios, precisou ser transferida de helicóptero da Região Metropolitana do Recife (RMR) até a Zona da Mata Sul para receber atendimento.



O socorro ocorreu na tarde desse sábado (1º), da cidade de Ipojuca até Palmares, na aeronave da Polícia Rodoviária Federal (PRF).



Segundo a corporação, por volta das 13h30, a central de regulação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e transportada pelo Núcleo de Operações Aéreas da PRF.



O helicóptero pousou no distrito de Camela, em Ipojuca, na RMR, onde a criança, que não teve o nome divulgado, estava.

Após passar por avaliação realizada pelos profissionais de saúde, a criança, acompanhada pela mãe, foi transportada na aeronave até o Hospital Regional de Palmares, na Mata Sul. O deslocamento, segundo a PRF, durou 15 minutos.



A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES-PE) para saber o atual quadro clínico da menina, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.

