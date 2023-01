Com procissão e shows, Itapissuma celebra padroeiro São Gonçalo a partir deste domingo (8)

A- A+

A partir deste domingo (8), o município de Itapissuma, na Região Metropolitana do Recife, celebra São Gonçalo, padroeiro da cidade. Com o tema “A exemplo de São Gonçalo, vivamos nossa vocação com o coração ardente e pés a caminho", a 162ª Levada, Buscada e Festa segue até o dia 22 de janeiro, com missas, procissões, shows, além de atividades culturais [confira a programação completa ao fim do texto].



De acordo com a prefeitura, ações religiosas serão realizadas na Igreja Matriz de São Gonçalo, no Centro de Itapissuma. O dia 10 de janeiro - próxima terça -, data em que São Gonçalo do Amarante é celebrado, a paróquia realizará uma programação especial, com a presença do arcebispo e do bispo auxiliar da Aquidiocese de Olinda e Recife, respectivamente, dom Fernando Saburido e dom Limacêdo Antônio.



Na Praça Padre Servat, que fica em frente à Igreja, se apresentam as bandas Cosmus; Agraciados; Cristina Amaral; Ceça Moreno e Dudu do Acordeon. A programação será finalizada com blocos líricos e show de Lia de Itamaracá.

Confira a programação completa da Festa de São Gonçalo do Amarante:

9/01 - Banda Infantil e brinquedos infláveis, disponíves para as crianças da comunidade com entrada de 1 kg de alimento não perecível;

10/01 – Ação Social no bairro do Grêmio, em Itapissuma/PE com aferição de pressão, atendimento jurídico, corte de cabelo, entrega de sopão e brinquedos infláveis para as crianças;

11/01 – Show com a Banda Agraciados;

12/01 – Show com a Banda Cosmus;

13/01 – Cristina Amaral;

14/01 – Grupo Cultural Piaxaxá e Rodrigo Barros;

15/01 – Padre João Carlos (Buscada de São Gonçalo);

16/01 – Padre Rosivaldo Torres;

17/01 – Padre Damião Silva;

18/01 – Retreta da Banda 1º de Maio de Itapissuma;

19/01 – Ceça Moreno;

20/01 – Jota Farias (Cantor do Pe. Cícero) e Grupo Metamorfose;

21/01 – Dudu do Acordeon e convidados;

22/01 – Blocos Líricos e Lia de Itamaracá (Encerramento da Festa de São Gonçalo).

