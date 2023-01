A- A+

Carnaval 2023 Com programação infantil, 6ª edição do bloco Mamães do Calçadão será realizado em Boa Viagem A festa contará com trio elétrico, orquestra de frevo, espaço kids, oficinas de artes, brinquedos infláveis e personagens

O Segundo Jardim de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, receberá, no domingo, dia 5 de fevereiro, às 15h30, a VI edição do bloco Mamães do Calçadão. A festa contará com trio elétrico, orquestra de frevo, espaço kids, oficinas de artes, brinquedos infláveis e personagens infantis.

O grupo surgiu em 2015, com 27 mães que se reuniram por meio de um grupo no WhatsApp para formar uma rede de apoio sobre maternidade. No ano seguinte, a amizade saiu do campo virtual e ganhou as ruas após as integrantes se juntarem para celebrar o Carnaval. Desde então, o grupo aumentou e passou a se encontrar anualmente.



"A gente teve filhos no mesmo período. No grupo, têm amigas de escola, vizinhas, colegas de trabalho", afirmou Raffa Meirelles, (@raffameirelles) procuradora do Estado e uma das organizadoras do bloco Mamães do Calçadão que, em 2020, reuniu mais de quatro mil pessoas na avenida Boa Viagem.



Também organizam o evento as empresárias Dulce Gayoso, do @maetamorfose; e Katarina Gouveia, do @mamaedeboneca.



“O bloco, para mim, é como uma mãe que acompanha o crescimento de um filho e se sente realizada, enxerga nele alegria, emoção e beleza. É uma realização muito grande. A gente consegue acompanhar o crescimento das crianças, que começaram no colo, e agora estão com 7 anos", informou Raffa Meirelles.



Neste ano, a compra do ingresso do bloco dar direito a uma camisa e uma pulseira infantil para acesso as atrações. O ticket custa R$ 70 e pode ser adquirido no link disponível no Instagram do evento (@mamaesnocalcadao).

O abadá será entregue nos dia 3 e 4 de fevereiro, no Studio da Criança, em Boa Viagem, na Zona Sul, e na loja Aire, no bairro das Graças, na Zona Norte.



"Essa pulseira dá acesso as ativações, mas continua sendo um bloco aberto. Teremos um ponto onde crianças autistas receberão uma segunda pulseira de identificação para não enfrentarem filas nas atividades", explicou a organizadora.

Veja também

yanomami Crise Yanomami: como a contaminação por mercúrio, resultado do garimpo ilegal, afeta a saúde