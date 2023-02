A- A+

Reconhecimeto Com projeto para despoluição ambiental de águas, recifense está entre 25 premiadas na América Latina Prêmio foi idealizado pela empresa 3M, a fim de destacar mulheres que desenvolvem projetos no campo científico

O nome de uma recifense está na listagem das premiadas na terceira edição do “25 Mulheres na Ciência América Latina”, reconhecimento promovido pela empresa 3M. Caroline Maria Bezerra de Araújo, de 31 anos, se dedicou a uma pesquisa com o intuito de combater a poluição ambiental e assinou um projeto de estudo à base de grafeno e ágar feito para uso em coluna de adsorção, um fenômeno físico-químico no qual o componente em uma fase gasosa ou líquida é transferido para a superfície de uma fase sólida.

Além dela, outras sete pesquisadoras do Brasil integram a lista. Colômbia, Chile, Costa Rica e México são os países que complementam o número de premiadas, que se voltaram aos temas de meio ambiente ou saúde.



A pesquisadora pernambucana rememorou a época em que o seu estudo ainda era uma ideia compartilhada com alguns professores da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). “A ideia para o meu projeto, que foi premiado, surgiu no início do meu curso de doutorado em engenharia química. Eu já havia trabalhado com o óxido de grafeno durante o mestrado, mas a ideia que eu e os meus professores tivemos para o meu doutorado foi a de conseguir criar um nanocompósito utilizando um biopolímero e o óxido de grafeno para conseguir remover contaminantes presentes na água. Assim, conseguimos testar com sucesso o material desenvolvido para a remoção de vários corantes em água e também para a remoção da cloroquina”, disse Caroline Maria, em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco.

Caroline vê pêmio como chance de incentivo para mulheres no futuro (Foto: Arquivo pessoal)



Atualmente, ela está morando em Portugal para dar continuidade ao curso de pós-doutorado na Universidade do Porto, que será concluído em novembro. Nele, Caroline foca na utilização do material que desenvolve para a adsorção de proteínas e aminoácidos.



A avaliação que precedeu a divulgação dos nomes premiados foi realizada através da análise de membros da área de pesquisa e desenvolvimento da 3M, e contou ainda com a ajuda de convidados externos com experiência de atuação em ciência, pesquisa, inovação, sustentabilidade e empreendedorismo.



Entre os critérios avaliados estavam: potencial de impacto social direto ou indireto na região, inovação e viabilidade, maturidade da ideia demonstrada pelos resultados dos testes iniciais, capacidade e experiência para desenvolver, problemas a serem resolvidos, inovação e solução e o impacto na comunidade após a implementação.



A gerente técnica da 3M, Marcia Ferrarezi, vê na premiação uma chance de promover a igualdade de gênero dentro da esfera científica, ainda predominante por homens. “A 3M acredita no poder da ciência para a resolução de qualquer desafio e na diversidade como motor para a inovação. Reconhecer mulheres que se dedicam ao campo científico é uma forma de inspirar novas gerações sobre caminhos profissionais na ciência e mostrar que espaços preenchidos atualmente em sua maioria por homens, podem e devem ser ocupados com perfis mais diversos, contribuindo com o desenvolvimento de um ecossistema equilibrado, bem como com uma sociedade inclusiva”, disse.



“Eu me senti muito honrada e feliz com o reconhecimento, pois acredito que é uma forma de nós, mulheres cientistas, estarmos divulgando os nossos trabalhos e ao mesmo tempo, inspirando e incentivando outras mulheres a conhecerem um pouco mais deste mundo da ciência”, complementou Caroline.



A partir da divulgação dos nomes premiados, as 25 cientistas participarão de uma plataforma de visibilidade científica com a inclusão de seus projetos no livro comemorativo “25 Mulheres na Ciência América Latina”.



Abaixo, confira as outras sete brasileiras vencedoras e seus respectivos projetos

01 | Patrícia Severino (Aracaju) - Estudos sobre curativo polimérico em bicamada com liberação rápida de anestésico e controle de antibiótico nanoparticulado para combate imediato de dor e cicatrização, além de atividade antimicrobiana para lesões crônicas infectadas.

02 | Valéria Vidal de Oliveira (Florianópolis) - Desenvolvimento de tecnologia para purificação do ar, já patenteada, que tem como consequência uma redução drástica ou até mesmo eliminação total de sintomas de síndromes respiratórias como gripe, sinusite, Covid-19, bronquite e pneumonia, por exemplo.

03 | Dominique Rubenich (Porto Alegre) - Desenvolvimento de um software com base em Machine Learning para identificar a plasticidade morfológica de células imunes de pacientes oncológicos e sua relação com a progressão tumoral, visando testes de baixo custo e amplo acesso, além de novas frentes de prognóstico e rápida detecção.

04 | Giana Lima (Pelotas) - Criação de composições odontológicas poliméricas que têm metacrilatos metálicos na formulação de sistemas adesivos, selantes, cimentos e compósitos. Com ação antimicrobiana, elas têm aplicação em prótese, dentística, ortodontia, odontopediatria e implantodontia.

05 | Bárbara Maria Ribeiro Guimarães de Oliveira (Fortaleza) - Produção de painéis OSB (Oriented Strand Board; chapas feitas com um material super rígido, estável e resistente a impactos) a partir de fibra de bambu com adição de nanopartículas de celulosa de torta de mamona, a fim de substituir adesivos usados na indústria de painel, altamente tóxicos para a saúde humana.

06 | Larissa Anjos (Manaus) - Pesquisa sobre o acesso geográfico à saúde em ambientes anfíbios na Amazônia, com o intuito de fazer um levantamento socioambiental da área e propor soluções de acesso à saúde para o povo da região.

07 | Renata Libonati de Azevedo (Rio de Janeiro) - Criação de um sistema de alerta rápido de queimadas e incêndios florestais por meio de satélite.



Veja também

PRESIDENTE Lula diz que é preciso 'parar de atirar' para negociar paz entre Rússia e Ucrânia