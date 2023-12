A- A+

saúde Com proximidade do verão, procura por procedimentos estéticos aumenta, alerta especialista Para especialistas, o melhor momento para colocar em prática os planos com tratamentos corporais é agora

O verão está chegando com tudo. Com isso, a procura por procedimentos estéticos tem aumentado. Estar satisfeito com o corpo não é mais só uma questão de vaidade ou estética e sim um bem estar físico, psíquico e social, que melhora a autoestima.



Para especialistas, o melhor momento para colocar em prática os planos com tratamentos corporais é agora.

De acordo com a enfermeira especialista em estética avançada, Catarina Costa, alguns procedimentos levam em média entre 60 e 90 dias para obter o resultado final.



“E mesmo se tratando de procedimentos menos invasivos, precisamos respeitar o tempo de ação do tratamento, que pode variar entre os pacientes”, afirma Catarina.

Atualmente, a grande procura nos consultórios é por esvaziadores de gordura e harmonização glútea. Estes vem sendo os queridinhos, trazendo resultados satisfatórios principalmente para as mulheres.

Especialista em estética avançada, Catarina Costa. Foto: Divulgação

Segundo Catarina, a projeção do glúteo vai além de deixar o bumbum empinado como também corrigir falhas e preencher espaços que tenham algum tipo de deformidade.

A especialista explica que cada procedimento consiste em tratamentos que requer a necessidade de algumas sessões para conseguir alcançar o objetivo final, e isso pode variar entre intervalos semanais, quinzenais e até mensais.



“Os resultados são surpreendentes, levantam a autoestima e o paciente fica cada vez mais satisfeito”, destaca.

Veja também

FLAGRANTE Mulher é presa no Aeroporto do Recife com eletrônicos contrabandeados e testosterona