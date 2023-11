A- A+

VATICANO Com quadro gripal, papa Francisco recitou o Angelus em sua residência Papa costuma recitar o Angelus de uma janela do palácio apostólico com vista para a Praça de São Pedro

O papa Francisco, que cancelou as suas audiências no sábado devido a um “estado de gripe leve”, recitou a oração do Angelus neste domingo (26) em Santa Marta, a sua residência no Vaticano, indicou o serviço de imprensa da Santa Sé.

“O papa Francisco recitará o Angelus ao vivo na capela da Casa Santa Marta. A oração será transmitida ao vivo nos telões da Praça de São Pedro e transmitida pelo site Vatican News”, disse o comunicado.

O papa argentino costuma recitar o Angelus de uma janela do palácio apostólico com vista para a Praça de São Pedro.

Devido à gripe leve de que sofre, e para a qual foi submetido no sábado a exames médicos para descartar complicações pulmonares, o pontífice rezou o Angelus neste domingo a partir da sua residência no Vaticano, a Casa Santa Marta.





"Hoje não posso olhar pela janela" do palácio apostólico "porque tenho este problema de inflamação nos pulmões", disse ele, antes que um religioso sentado ao seu lado lesse o texto introdutório da oração do Angelus.

O papa conduziu pessoalmente a oração antes de passar a palavra ao clérigo para ler as considerações finais.

O pontífice planeja partir na próxima sexta-feira, 1º de dezembro, para o Dubai para participar da conferência da ONU sobre o clima, confirmou o Vaticano no sábado.

O papa Francisco, que fez da proteção ambiental um dos pilares do seu pontificado, fará um discurso há muito aguardado na COP28, no dia 2 de dezembro, onde deverá denunciar a inação dos países envolvidos e exortá-los a reduzir drasticamente a emissão de gases de efeito estufa.

Veja também

DIPLOMACIA Futura chanceler de Milei faz visita secreta a Brasília para se reunir com ministro de Lula