Desabamento em Olinda Com quase 100 homens, bombeiros seguem busca por três desaparecidas no Edifício Leme, em Olinda Desmoronamento seguido de incêndio aconteceu por volta das 22h da quinta (27)

Um total de 97 homens do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) se revezam nas buscas pelas três pessoas desaparecidas entre os escombros no Edifício Leme, no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, após um desmoronamento seguido de incêndio no local, na quinta (27).

Ao todo, 13 viaturas participam da operação no fim da tarde desta sexta-feira (28).

Segundo informações de familiares que acompanham as buscas no local, estão desaparecidas:

- Maria do Socorro, de 52 anos

- Juliana Alves, de 32 anos

- Flávia Rayanne (filha de Juliana Alves), de 16 anos.

