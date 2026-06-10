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SAÚDE Com que frequência as pessoas soltam gases? Aplicativo mostra a quantidade global Os resultados do trabalho foram publicados na revista científica JAMA Network Open

Os gases, ou flatulências, tão temidos em ambientes sociais, são um mecanismo natural de liberação do sistema digestivo. Para entender a quantidade média liberada por pessoa ao longo do dia, pesquisadores desenvolveram o aplicativo Chart Your Fart, que acompanhou mais de 6 mil participantes.

O grupo deveria ter mais de 14 anos e não ter feito nenhuma mudança alimentar significativa recentemente. Após a inscrição, eles foram solicitados a registrar cada episódio de eliminação de gases por pelo menos três dias.

Quase 80% dos participantes relataram soltar gases entre duas e sete vezes por dia. O grupo mais jovem, de 14 a 25 anos, relatou soltar gases com menos frequência do que todos os outros grupos etários, enquanto os homens apresentaram uma média de 5,2 vezes por dia, em comparação com 4,8 vezes para as mulheres.

Quanto ao momento do dia, foi observado um aumento gradual que normalmente atingia o pico entre 18h e 22h, coincidindo com o período em que as pessoas geralmente consomem mais calorias e fibras. Os resultados do trabalho foram publicados na renomada revista científica JAMA Network Open.

Por outro lado, a equipe destaca que não foi definido o que é considerado excesso, falta ou normalidade na eliminação de gases.

A importância dos gases

Os gases que soltamos podem apresentar duas origens: a primeira é o ar que entra quando comemos ou bebemos, e a segunda são os gases produzidos pelos bilhões de bactérias que vivem no intestino durante a digestão.

Quando os gases provêm do ar engolido não apresentam cheiro, mas o subproduto da decomposição bacteriana dos alimentos contém compostos sulfurosos responsáveis pelo odor fétido associado à flatulência.

Alguns grupos alimentares, como as fibras, podem levar a uma maior frequência de gases, assim como problemas gastrointestinais, como a síndrome do intestino irritável (SII).

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