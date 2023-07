A- A+

TikTok Com que frequência devemos limpar a cozinha? Influencer de limpeza viraliza no TikTok com 7 dicas Estudos internacionais apontam o espaço como uma das áreas mais problemáticas da casa quando o assunto é proliferação de bactérias e fungos

Com que frequência você limpa a maçaneta da geladeira, ou as portas da cozinha? E os botões do fogão? Por acaso você tem um pano de prato para cada dia da semana? Provavelmente as respostas para essas perguntas foram: “poucas vezes” e “não, não tenho panos para cada dia da semana”. Segundo a influenciadora digital Danielle Mason, chamada de “cleanfluencer”, ou seja, influenciadora da limpeza, limpar esses lugares e ter muitos panos de prato são um diferencial na hora de higienizar a cozinha.

Os microrganismos estão em todos os ambientes, ao pisar com o tênis no chão do apartamento, por exemplo, você está levando para dentro de casa, todas as sujeiras e bactérias.

Eles são os causadores de doenças respiratórias, como asmas, pneumonia, ou infecções intestinais, como diarreias e até mesmo doenças de pele, como dermatites.

Alguns estudos internacionais apontam o espaço da cozinha como uma das áreas mais problemáticas da casa quando o assunto é a proliferação de bactérias e fungos — muitas vezes até mais do que o banheiro. Isso porque o espaço recebe todo o tipo de alimento cru, como carnes e frangos, e até mesmo verduras e legumes não lavados que podem conter larvas. E que se não forem lavados ou manuseados corretamente, infectam as pessoas diretamente.

Entre as principais bactérias patogênicas encontradas na cozinha estão a Campilobacteriose, Criptosporidiose, Ciclosporíase, encontradas em carnes e alimentos contaminados, que não foram preparados adequadamente, e causam infecção alimentar, como diarreia, náuseas e vômitos. A Salmonella também é uma bactéria que pode ser encontrada na cozinha que se não tratada pode provocar graves infecções e até mesmo a morte.

Confira algumas recomendações:

Maçanetas e botões

'As pessoas muitas vezes negligenciam a limpeza dessas áreas da cozinha. Na maioria das vezes, eles não acham isso importante, mas como você costuma lidar com carne e alimentos crus, é extremamente importante manter essas áreas limpas, devido à contaminação cruzada”, diz.

A contaminação cruzada ocorre quando usamos os mesmos utensílios para coisas diferentes, como por exemplo, usar a faca que cortou o frango cru, para cortar os legumes e verduras. As bactérias que estavam naquela carne, agora estão nos legumes e verduras. A faca precisa ser limpa antes de ser usada para cortar qualquer outro alimento.



Panos

Se o pano que você usa para limpar não é limpo, é provável que sua cozinha também não esteja. “É importante deixar sempre o pano de molho em água sanitária durante à noite. Isso permite um novo começo de manhã sem bactérias. Além disso, certifique-se de substituir os panos. A sugestão é um novo a cada duas semanas, enquanto ainda o deixa de molho todas as noites”, diz Mason.

Toalhas de prato também não devem ser trocadas com frequência suficiente. "É recomendado que tenha um para cada dia da semana, pois eles carregam tantas bactérias e germes, que se espalham pela cozinha. Se você está secando potes e panelas e depois limpando suas superfícies, não é bom", diz.

Esponjas

Mason enfatiza que as esponjas não são higiênicas, pois estão constantemente úmidas e podem transportar bactérias E. coli.

"Evite uma esponja sempre que possível. As pessoas tendem a não usar esponjas, pois elas carregam muito mais germes, e mesmo colocá-las no micro-ondas não mata todos eles”, explica.

Tábuas de cortar

As tábuas de madeira são um paraíso para as bactérias. A especialista diz que o ideal é ter uma para cada tipo de alimento que for cortar, ou seja, um para carne, frutas, legumes e assim por diante.

“A melhor maneira de limpá-los é na máquina de lavar louça, pois é bom se livrar de todos os germes devido ao calor muito alto. Se você não gosta da máquina de lavar louça, ferva a água da chaleira e deixe as tábuas de molho nela”, diz Mason.

Pia da cozinha

'Este é um grande criador de bactérias e sujeira; um microbioma distinto é encontrado em pias. A área do encanamento revelou comunidades microbianas dominadas por um grupo de bactérias chamado Proteobacteria. Este filo inclui patógenos como Salmonella e E. coli, que podem causar doenças graves', explica Mason que afirma que não se deve lavar as mãos na pia e nem jogar água suja nela.

Mason explica que para limpar o espaço é necessário bicarbonato de sódio e vinagre ou alvejante.

Geladeiras

A especialista diz que as pessoas devem limpar suas geladeiras há cada dois meses. Porém, a higienização das prateleiras e gavetas devem ocorrer um dia sim e outro não com água e sabão.

“Para qualquer mau cheiro, use bicarbonato de sódio, que irá absorver o cheiro da geladeira. A geladeira é um terreno fértil para salmonela, E. Coli e outras bactérias”, diz.

Lixeiras

O local onde você joga seu lixo pode ser um terreno fértil para germes. “Certifique-se de manter as latas de lixo [ao ar livre] longe de sua casa e certifique-se de esvaziá-las assim que estiverem cheias”, aconselha Mason.

Ela recomenda limpar a lixeira com água quente para “mantê-la cheirosa e fresca”.

Veja também

ESTADOS UNIDOS Trump diz que irá manter candidatura presidencial mesmo se for condenado