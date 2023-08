A- A+

Saúde Com que frequência devemos trocar e higienizar as toalhas de banho e rosto? Especialista explica Por conta da umidade, os tecidos podem ser propícios para a proliferação de bactérias; a reposição regular é imprescindível

Geralmente as pessoas deixam para trocar as toalhas de banho e rosto apenas uma vez por semana, porém, essa frequência está errada. Até mesmo as buchas usadas para lavar o corpo precisam ser trocadas com uma certa regularidade para não acumular bactérias e celulas mortas que podem provocar acne e irritações na pele.

A microbiologista no Richet Medicina e Diagnóstico e mestre em Pesquisa Clínica pelo INI Fiocruz (Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas), Gabriela Castro, em entrevista ao GLOBO explicou que as buchas e esponjas devem ser trocadas a cada três meses no máximo. Porém, se for uma esponja natural este número cai para apenas um mês.

— O ideal é evitar o uso em regiões onde há mucosas, como nas genitálias, já que eles podem afetar o equilíbrio de bactérias do local — diz Castro.

As toalhas de banho e rosto também precisam de cuidados especiais. As que usamos para lavar nossa face devem ser trocadas a cada 2 dias e as de banho toda semana. Para lavá-las, também há algumas dicas indispensáveis. Segundo Castro, é necessário não encher a máquina de lavar para ter espaço para a remoção de toda a sujeira e um melhor enxague das toalhas.

— As toalhas de rosto devem ser trocadas com mais frequência do que as toalhas de banho, já que são usadas para secar o rosto, que é uma região mais sensível e propensa a acne e outras irritações — afirma.

Elas também devem ser secas ao ar livre e separadas por cor para facilitar no momento da higienização.

Na parte da cozinha, os panos de prato têm uma regra mais rígida para utilização. O ideal é trocar com bastante frequência, pois a umidade é a grande facilitadora na proliferação de bactérias — e como o utilizamos para secar as mãos e utensílios, eles podem ser um ambiente ideal para o surgimento de germes.

— Algumas vezes, dependendo do volume, a troca deve ser feita diariamente, mas de modo geral, a cada dois ou três dias. Os panos de prato devem ser lavados separadamente, deixando de molho ao menos 30 minutos em um balde, com água e sabão em pó, antes de colocar na máquina — afirma Castro.

