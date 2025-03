A- A+

SAÚDE Com que frequência devo lavar minhas roupas de ginástica? Especialista esclarece Fatores como estação do ano, tipo de tecido, intensidade do exercício e nível de suor interferem na quantidade de vezes em que é possível usar a mesma roupa

Quando você chega em casa de uma corrida ou de uma sessão de ginástica suada, você imediatamente joga suas roupas na máquina de lavar para um ciclo quente? Ou você as deixa em uma cadeira (ou no chão) para que você possa usá-las novamente amanhã?

No início deste ano, o governo francês causou comoção com conselhos sobre a frequência com que você deve lavar suas roupas. Para roupas esportivas, ele recomenda até três usos antes de lavá-las.

Isso decorre de preocupações ambientais legítimas — cada ciclo de lavagem consome água e energia significativas. Lavagens frequentes também podem degradar tecidos mais rapidamente, contribuindo para o desperdício têxtil.





Mas e quanto à nossa saúde? Se a ideia de usar novamente sua camiseta fedorenta ou seu top esportivo úmido te deixa enjoado, aqui está o que você precisa saber.

Roupas esportivas e suor

No passado, as roupas de exercícios eram geralmente feitas de fibras naturais (principalmente algodão). Agora, são feitas principalmente de tecidos sintéticos de alto desempenho. Eles são projetados para controlar a umidade, regular a temperatura, melhorar a respirabilidade e controlar o odor.

No entanto, pesquisas mostraram que esse tipo de roupa de exercício, principalmente tecidos sintéticos, pode abrigar quantidades significativas de bactérias após apenas um uso. O poliéster retém a umidade, criando os microambientes quentes e úmidos que as bactérias preferem.

Quando as roupas estão úmidas, inclusive de suor, as bactérias se multiplicam substancialmente muito mais rápido. Há uma correlação direta entre a quantidade de bactérias presentes e a intensidade do cheiro.

No entanto, pesquisas mostram que inovações em têxteis, como a integração de nanopartículas de prata em fibras, tratamentos à base de óleo essencial, tratamentos antimicrobianos de longa duração e inovações em fibras estruturais estão tornando as roupas mais duráveis e melhores no controle de bactérias.

Então, é seguro usar roupas de ginástica novamente?

Isso depende de vários fatores:

Tipo de tecidoA

Fibras naturais como algodão multiplicam menos bactérias causadoras de odores do que as sintéticas. Então, se você usar esses tecidos para se exercitar, eles podem durar alguns usos antes de precisar de uma lavagem.

Intensidade do exercício e nível de suor

Atividades de baixa intensidade que geram suor mínimo ou baixo (incluindo ioga suave ou caminhada) podem permitir mais usos do que exercícios de alta intensidade, pois a proliferação bacteriana se correlaciona diretamente com os níveis de umidade nos tecidos.

(Na verdade, o conselho do governo francês reconhece que a frequência com que você lava suas roupas esportivas depende de quanto você transpira.)

Estação

O clima (temperatura, umidade e fluxo de ar) afeta significativamente a quantidade de bactérias que crescem nos tecidos. Portanto, pode ser mais razoável lavar suas roupas menos em meses mais frios, quando você transpira menos.

Saúde pessoal

Algumas pessoas devem ter mais cuidado ao usar roupas de ginástica novamente. Por exemplo, pessoas com problemas de pele, sistemas imunológicos comprometidos e aquelas propensas a infecções de pele.

Então, se você estiver usando uma camiseta de algodão e shorts para fazer algo leve, como uma caminhada no ar fresco da manhã, você pode usá-los novamente uma ou duas vezes (especialmente se você arejá-los adequadamente entre os usos).

Mas roupas sintéticas de desempenho, ou quaisquer roupas que você use para fazer exercícios moderados ou intensos, devem ser lavadas após cada uso (um ciclo de lavagem a frio é bom). Isso é particularmente importante para roupas em contato com áreas com alto teor de bactérias, como axilas, virilha ou pés.

Dicas para roupas entre usos:

Vire as roupas do avesso (isso expõe as bactérias ao ar) e pendure-as imediatamente após o exercício;

Certifique-se de que os itens estejam completamente secos antes de guardá-los;

Armazene em áreas bem ventiladas, nunca em recipientes fechados, como um cesto de roupa suja ou bolsa;

Sempre que possível, pendure as roupas no sol — uma breve exposição aos raios UV proporciona benefícios antimicrobianos naturais;

Mantenha os itens que você usou longe de roupas limpas.

Conclusão

No final, depende da escolha pessoal — cada um de nós tem que pesar os benefícios ambientais com potenciais preocupações com a saúde e hábitos de exercícios.

Mas alguns itens devem sempre ser lavados após cada uso: sutiãs e roupas íntimas esportivas, meias, qualquer coisa visivelmente suja ou com cheiro forte e qualquer roupa usada durante treinos de alta intensidade ou em clima quente.

*Carolina Quintero Rodriguez é professora sênior e gerente de Programa, programa de Bacharelado em Moda (Empresarial), Universidade RMIT

*Este artigo foi republicado do The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original.

Veja também