SAÚDE Com que frequência você deve se pesar? Especialista explica Se pesar com frequência pode levar a um controle melhor do peso, porém pode gerar uma obsessão e comportamentos negativos

A resposta para a pergunta: qual é a melhor frequência para se pesar pode ser uma das mais complicadas de ser respondidas. Muitos especialistas acreditam que se pesar diariamente é melhor, ainda mais quando o paciente quer um controle maior do peso ou seguindo uma dieta para perder peso.

Outros, entretanto, preferem abandonar a balança, pois elas podem desencadear respostas psicológicas negativas e comportamentos prejudiciais quando não chegamos na meta estabelecida ou não perdemos peso.

O pesquisador Nick Fuller, líder do Programa de Pesquisa do Centro Charles Perkins, da Universidade de Sydney defende em 3 tópicos, em artigo publicado no The Conversation, porque as pessoas devem se pesar semanalmente, mesmo quando não estão tentando perder peso.





“Uma revisão sistemática de 12 estudos descobriu que os participantes que se pesavam semanalmente ou diariamente ao longo de vários meses perderam de 1 a 3 unidades de IMC (índice de massa corporal) a mais e recuperaram menos peso do que os participantes que não se pesavam com frequência. O benefício da perda de peso foi evidente com a pesagem semanal; não houve benefício adicional com a pesagem diária”, afirma.

1. Controle do peso

Acompanhar nosso peso regularmente pode ajudar a identificar problemas médicos precocemente. Mudanças drásticas no peso podem ser um sinal precoce de algumas condições, incluindo problemas com nossa tireoide, digestão e diabetes.

Os adultos tendem a ganhar peso progressivamente até a meia-idade. Embora o ganho de peso médio seja tipicamente entre 0,5 kg a 1 kg por ano, esse modesto acúmulo de peso pode levar à obesidade ao longo do tempo.

2. A pesagem semanal leva em conta as flutuações normais

Estudos mostram que o peso corporal flutua em 0,35% durante a semana e é tipicamente maior após o fim de semana. As flutuações diárias e cotidianas do peso corporal têm várias causas, muitas delas ligadas ao conteúdo de água do nosso corpo. As causas mais comuns incluem:

A ingestão dos alimentos que consumimos.

“Quando comemos um jantar mais rico em carboidratos, pesaremos mais no dia seguinte. Essa mudança é resultado de nossos corpos temporariamente carregando mais água. Retemos cerca de 4 gramas de água por grama de carboidrato consumido para armazenar a energia que tiramos dos carboidratos”, escreve o pesquisador.

A água corporal também aumenta quando consumimos alimentos com mais sal. O corpo tenta manter um equilíbrio de sódio e água. “Quando a concentração de sal em nossa corrente sanguínea aumenta, um mecanismo é acionado para restaurar o equilíbrio, retendo água para diluir o excesso de sal”, diz.

Exercícios

“Se nos pesarmos na academia depois de um treino, há uma boa chance de pesarmos menos devido à perda de fluidos induzida pelo suor”. A quantidade de água perdida varia, dependendo do tipo de exercício feito, a quantidade, bem como a intensidade e duração do treino. A temperatura e a umidade também podem ser um fator, juntamente com o nível de hidratação corporal.

“Em média, perdemos 1 litro de suor durante uma hora de exercício de intensidade moderada”, diz o pesquisador.

Alterações hormonais

Flutuações nos hormônios dentro do seu ciclo menstrual também podem afetar o equilíbrio de fluidos. As mulheres podem apresentar retenção de fluidos e ganhar temporariamente até 2 kg de peso neste momento. Especificamente, a fase lútea, que representa a segunda metade do ciclo de uma mulher, resulta em uma mudança de fluido do seu plasma sanguíneo para suas células e inchaço.

Evacuações

“Ir ao banheiro pode levar a uma pequena, mas imediata perda de peso, pois os resíduos são eliminados do corpo. Embora a quantidade perdida varie, geralmente é eliminado cerca de 100 gramas de peso por meio de nossos movimentos intestinais diários”, diz Fuller.

Todas essas flutuações são normais e não são indicativas de mudanças significativas na gordura corporal ou massa muscular. No entanto, observar diariamente essas mudanças pode levar a estresse desnecessário e a uma fixação com a perda de peso.

3. A pesagem semanal evita a obsessão pela balança e a sabotagem da perda de peso

Quando as pessoas não veem os números se movendo na direção esperada, a primeira reação é restringir ainda mais a ingestão de alimentos ou realizar diferentes tipos de dietas que podem ser mais prejudiciais.

Isso foi confirmado em um estudo de longo prazo comparando a perda de peso intencional entre mais de 4.000 gêmeos. Os pesquisadores descobriram que a probabilidade de ficar acima do peso aos 25 anos era significativamente maior para um gêmeo que fez dieta para perder 5 kg ou mais.

“Pesar-nos semanalmente fornece uma medida mais precisa das tendências do nosso peso ao longo do tempo. Tente se pesar no mesmo dia, no mesmo horário e no mesmo ambiente toda semana. Por exemplo, logo cedo toda sexta-feira de manhã, quando estiver se preparando para tomar banho, depois de ir ao banheiro, mas antes de beber ou comer qualquer coisa”, afirma Fuller.

O pesquisador também aconselha as pessoas a usarem balanças de boa qualidade, trocar as pilhas regularmente e verificar a precisão delas usando um peso conhecido, como por exemplo, um prato de 10 quilos e verificar se a medição está certa.

“Lembre-se, o número na balança é apenas uma parte da saúde e do controle de peso. Focar somente nele pode ofuscar outros indicadores, como o caimento das suas roupas. Também é essencial prestar igual atenção a como estamos nos sentindo, física e emocionalmente. Pare de se pesar – em qualquer intervalo de tempo – se isso estiver causando ansiedade ou estresse e entre em contato com um profissional de saúde para discutir o assunto”, afirma.

