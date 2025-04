A- A+

SAÚDE Com que idade as mulheres perdem o desejo sexual? Veja o que diz a ciência A mudança acontece durante uma fase pela qual todas as mulheres passam

O envelhecimento é um fator natural que não afeta apenas sua aparência ou saúde, mas também pode levar a mudanças nos hábitos ou atividades que você costumava fazer na juventude ou na idade adulta. Se você é mulher, uma das mudanças que você pode começar a sentir ao atingir uma certa idade é que sua frequência sexual diminui ou seu desejo de consumar o ato diminui.

Você vai se perguntar por quê, se é um problema consigo mesmo ou se talvez você tenha parado de sentir algo pela pessoa com quem está. Entretanto, essa não é a razão pela qual você perde a libido.





Segundo a Domma, empresa especializada no bem-estar da mulher madura, após analisar 2.000 mulheres, descobriu-se que 65% delas apresentam queda da libido na menopausa e 56% sofrem com ressecamento vaginal. Segundo os sexólogos e ginecologistas da startup citada, isso se deve à menor produção de estrogênio ou à redução da quantidade desse hormônio sexual feminino.

Os estrogênios não são apenas responsáveis pela função ovariana, fertilização e produção de colágeno, mas também por outros aspectos que preservam a saúde geral.

Como a frequência sexual muda?

Uma análise realizada pelo Instituto Kinsey de Pesquisa em Sexo, Gênero e Reprodução da Universidade de Indiana (Estados Unidos) mostra que entre 18 e 29 anos, as pessoas têm uma média de 112 encontros sexuais por ano. Enquanto na faixa etária de 30 a 39 anos, são 86 vezes por ano, e 69 vezes por ano a partir dos 40 anos.

Segundo a Equipe Médica de Ginecologia e Obstetrícia dos Hospitais HM, isso também pode ser devido à diminuição da testosterona, que, embora seja o hormônio sexual masculino, também está presente nas mulheres.

A testosterona intervém no cérebro, ativando os sentidos e estimulando o desejo sexual. De acordo com especialistas em saúde, os níveis de estrogênio e progesterona diminuem aos 51 ou 52 anos.

O desejo sexual diminui em todas as mulheres?

A menopausa é uma fase que atinge todas as mulheres, e traz consigo irregularidades em seus aspectos hormonais. No entanto, alterações de humor, sufocamento, irritabilidade e falta de interesse em sexo não são vivenciados por todos.

Se você é uma das pessoas que está percebendo essa mudança na rotina, não se preocupe. A ginecologista Judit Jamarago diz que é completamente normal e pode ser controlado. Uma das recomendações é consultar um especialista e verificar se é possível iniciar um tratamento para o ressecamento vaginal e a falta de lubrificação.

Além disso, o especialista sugere que você seja muito claro com seu parceiro durante essa fase, pois a comunicação é fundamental para entender o que está acontecendo na mente e no corpo um do outro. Se desejar, você também pode praticar exercícios para o assoalho pélvico em casa.

Veja também