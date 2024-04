A- A+

Saúde Com que idade o colágeno começa a diminuir no corpo? Entenda os sinais e como reverter Especialistas explicam como neutralizar seus efeitos na saúde e na aparência da pele

O colágeno, essa proteína essencial para a estrutura e saúde dos tecidos, é um elemento crucial que diminui com o passar do tempo, desencadeando uma série de mudanças em nosso corpo. De acordo com especialistas em dermatologia e nutrição, como James Di Nicolantonio, o declínio do colágeno começa em uma idade precoce, por volta dos 20 anos. A partir daí, experimentamos uma perda anual de cerca de 1%, o que significa que aos 50 anos, perdemos cerca de 25% do nosso colágeno, e mais de 50% aos 75 anos, mostrando seus efeitos na pele.

Essa diminuição gradual do colágeno tem um impacto significativo na saúde e aparência da pele e outros tecidos conectivos. Essa perda resulta em uma diminuição na elasticidade da pele, levando ao aparecimento de rugas e flacidez. Além disso, pode contribuir para problemas articulares e reumáticos, assim como para a fragilidade do cabelo e das unhas.

É importante estar atento aos sinais da perda de colágeno, que podem se manifestar de várias formas. Esses sinais incluem o aparecimento de rugas, pele fina e menos elástica, cabelo e unhas frágeis e articulações menos flexíveis. A diminuição na formação de colágeno também pode levar a problemas intestinais, fraturas ósseas e dor nas articulações.

Portanto, manter níveis saudáveis de colágeno no corpo se torna essencial para promover uma pele saudável, ossos e articulações fortes, e uma boa saúde geral. Além das mudanças naturais relacionadas à idade, certos fatores externos como exposição ao sol, tabagismo e uma dieta pouco saudável podem acelerar a perda de colágeno.

Para combater essa perda de colágeno, o recomendado pelos especialistas é adotar hábitos de vida saudáveis que incluam uma dieta rica em alimentos que estimulem a produção de colágeno, como frutas, vegetais, peixes e alimentos ricos em antioxidantes. Além disso, manter-se hidratado, proteger a pele do sol e evitar o tabagismo podem ajudar a preservar os níveis no corpo.

