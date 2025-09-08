A- A+

MOBILIDADE Com R$ 32,2 milhões do BNDES, Mobibrasil deve comprar 40 novos ônibus euro 6 para o Grande Recife Ação integra o Refrota, programa do Novo PAC, que incentiva a renovação de frota dos sistemas de transporte público coletivo do país para melhorar o conforto e segurança dos passageiros

A Mobibrasil Expresso S.A, concessionária das linhas de BRT que atendem o Grande Recife, teve um financiamento no valor de R$ 32,2 milhões, para adquirir 40 ônibus euro 6 para uso no transporte público coletivo de Pernambuco, aprovado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O financiamento beneficiará 359 mil habitantes nos municípios de Recife, Camaragibe e São Lourenço da Mata. O projeto integra o Refrota, programa do Novo PAC, que incentiva a renovação de frota dos sistemas de transporte público coletivo urbano do país para melhorar o conforto e segurança dos passageiros, além de estimular a produção de veículos e equipamentos pela indústria nacional.

Os veículos a serem adquiridos têm capacidade para aproximadamente 80 passageiros, serão destinados às linhas convencionais e substituirão veículos mais antigos da frota da empresa. Todos os veículos adquiridos também contarão com monitoramento por GPS, câmeras e ar-condicionado e deverão operar com acessibilidade e bilhetagem eletrônica.

“O investimento do BNDES em transporte público coletivo menos poluente integra a política de transição energética do governo do presidente Lula. Ônibus euro 6 reduzem em até 89% as emissões de óxidos de nitrogênio em comparação com veículos com tecnologias anteriores, e trarão mais benefícios para a Região Metropolitana do Recife, como a melhora na qualidade do ar”, afirma o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

A Mobibrasil opera em Pernambuco há 40 anos. A Mobibrasil expresso integra o Grupo Mobibrasil, que opera concessões de transporte coletivo de ônibus no estado e em São Paulo. O Grupo, que iniciou as suas atividades em 1982, conta com uma frota de mais de 1 mil ônibus e com mais de 5 mil colaboradores, alocados em operações na Região Metropolitana de Recife, na Região Metropolitana de São Paulo e em Sorocaba.

