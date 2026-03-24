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PAULISTA Veneza Water Park divulga funcionamento para os próximos meses Parque segue com programações para finais de semana e ingressos promocionais no período pós-alta temporada

Mesmo com a reta final do verão e a proximidade da chegada do outono, os dias de calor ainda predominam em Pernambuco e seguem convidando para atividades de lazer.

O Veneza Water Park, localizado em Paulista, no Litoral Norte de Pernambuco, anuncia funcionamento durante todo o ano, entrando em recesso apenas no mês de junho. Parque de diversões é um dos destinos consolidados para moradores da região e turistas.

Localizado no bairro de Maria Farinha, o Veneza é um dos maiores parques aquáticos do Brasil, abrindo, das 10h às 17h, nos sábados, domingos e feriados nacionais, oferecendo uma estrutura completa para quem desejar aproveitar os dias de calor com conforto e segurança.

Com mais de 30 atrações distribuídas em uma área de mais de 90 mil metros quadrados, o parque reúne opções para o público infantil e adulto. Entre os destaques estão a piscina com ondas artificiais, o rio lento, os playgrounds aquáticos, a Grutinha Kids, a tirolesa, a Anaconda e o AquaSurf, uma das atrações mais recentes e procuradas pelos visitantes.

O complexo também conta com praça de alimentação, bares, quiosques, loja de conveniência, armários e toalhas para locação, posto médico com ambulância de plantão, equipe de guarda-vidas e estacionamento.

Neste período de outono, período pós-alta temporada, o parque também disponibiliza ingressos promocionais a partir de R$ 98, adquiridos pelo site, ampliando o acesso para quem deseja aproveitar os dias de calor sem sair da região.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato via

Serviço:

Funcionamento: Sábados, domingos e feriados nacionais;

Horário: 10h às 17h, com a bilheteria aberta uma hora antes;

Endereço: Av. Dr. Cláudio José Gueiros Leite, nº 10.050, Maria Farinha, Paulista – Pernambuco;

Valores dos ingressos: R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia-entrada);

Ingressos promocionais: A partir de R$ 98, com vendas pelo site oficial.

Observações: crianças com menos de 1 (um) metro de altura não pagam e aniversariantes do mês, acompanhados de um pagante, não pagam ingresso, por exceção dos domingos de janeiro.

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