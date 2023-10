A- A+

RECIFE Com recorde de votos, confira resultado das eleições para conselheiros tutelares no Recife No total, 40 novos membros foram eleitos

O Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica), divulgou os resultados das eleições para conselheiros tutelares do Recife, que ocorreram no domingo (1°).

Ao todo, 40 novos membros foram eleitos com recorde de votos na capital. Segundo o Comdica, a votação chegou a mais de 93 mil votantes nas seis Regiões Político Administrativa (RPAs) da cidade.

Ao todo, 88 pessoas concorreram pelas 40 vagas. Os novos membros do Conselho Tutelar passam, então, a representar e lutar pelos direitos das crianças e adolescentes do Recife pelos próximos quatro anos, com início do mandato a partir de 10 de janeiro de 2024.

Confira, abaixo, todos os 40 novos membros do Conselho Tutelar eleitos no Recife.

RPA 1

Necy Soares - 1.244 votos

Lili Di Bria - 1.148 votos

Thales Cherles - 1.113 votos

Gerlaine Santana - 1.107 votos

Jeanny - 956 votos

RPA 2

Luciano Ferreira - 2.073 votos

Lenison Gonzaga - 2.025 votos

Adriano Nascimento - 1.706 votos

Astrogildo - 1.399 votos

Jorge João - 1.265 votos

RPA 3

3A

Meu Amigo Fabinho - 1.727 votos

João José - 1.371 votos

Wendel Morais - 1.338 votos

Mazinho - 1.194 votos

Elen Brito - 953 votos



3B

Gerailson Ribeiro - 1.433 votos

Maria José (De Maria Pequena) - 1.289 votos

Professora Gilmara - 1.234 votos

Rafael Reis - 1.199 votos

Vado Luz - 1.168 votos



RPA 4

Phillipe Parabrisa - 2.319 - votos

Wilson Junior - 2.202 - votos

Emanuela Betancourt - 1.863 votos

Lucas Peixoto - 1.844 votos

Kal Ferreira - 1.656 votos



RPA 5

Nilma Pereira - 4.279 votos

Nando Uber - 2.661 votos

Sandra De Gabé - 1.858 votos

Carlinhos De San Martin - 1.422 votos

Clayton Guedes Da Silva - 1.402 votos

RPA 6

6A

Ana Rafaela - 1.512 votos

Ivete Melo - 1.208 votos

Marcelo Pirrita - 1.142 votos

Neto Ferraz - 1.082 votos

Fábio Kbça - 1.070 votos

6B

Carla Mayssa - 1.455 votos

Becinha - 1.370 votos

Joyce - 1.361 votos

Douglas Albuquerque - 1.064 votos

Walquiria Nascimento - 1.015 votos



As RPAs representam os bairros e localidades do Recife onde os novos conselheiros tutelares deverão atuar. São elas:



RPA 1: Boa Vista, Cabanga, Coelhos, Ilha do Leite, Ilha Joana Bezerra, Paissandu, Bairro do Recife, Santo Amaro, Santo Antônio, São José e Soledade.

RPA 2: Arruda, Campina do Barreto, Campo Grande, Encruzilhada, Hipódromo, Peixinhos, Ponto de Parada, Rosarinho, Torreão, Água Fria, Alto Santa Terezinha, Bomba do Hemetério, Cajueiro, Fundão, Porto da Madeira, Beberibe, Dois Unidos e Linha do Tiro.

RPA 3A: Aflitos, Alto do Mandu, Apipucos, Casa Amarela, Casa Forte, Derby, Dois Irmãos, Espinheiro, Graças, Jaqueira, Monteiro, Parnamirim, Poço, Santana, Sítio dos Pintos e Tamarineira.

RPA 3B: Alto José Bonifácio, Alto José do Pinho, Brejo da Guabiraba, Brejo de Beberibe, Córrego do Jenipapo, Guabiraba, Macaxeira, Mangabeira, Morro da Conceição, Nova Descoberta, Passarinho, Pau Ferro e Vasco da Gama.

RPA 4: Cordeiro, Ilha do Retiro, Iputinga, Madalena, Prado, Torre, Zumbi, Engenho do Meio, Torrões, Caxangá, Cidade Universitária e Várzea.

RPA 5: Afogados, Bongi, Mangueira, Mustardinha, San Martin, Areias, Caçote, Estância, Jiquiá, Barro, Coqueiral, Curado, Jardim São Paulo, Sancho, Tejipió e Totó.

RPA 6A: Boa Viagem, Brasília Teimosa, Pina, Imbiribeira e Ipsep.

RPA 6B: Ibura, Jordão e Cohab.



