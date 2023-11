A- A+

Recife Com recursos municipal e federal, obras do Hospital da Criança do Recife devem começar este ano Ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha anunciou R$ 60 milhões para construção da unidade de saúde

Com investimento de R$ 60 milhões do Governo Federal, a avenida Recife, no bairro do Caçote, na Zona Oeste da capital pernambucana, ganhará o Hospital da Criança do Recife, cujas obras devem iniciar em dezembro deste ano.

O recurso foi anunciado pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, durante visita à cidade, no último sábado (18).

De acordo com o prefeito do Recife, João Campos, a nova unidade de saúde deve custar, aproximadamente, R$ 101 milhões.

A gestão municipal custeará cerca de R$ 41 milhões com recursos próprios. O convênio com o Governo Federal foi publicado no Diário Oficial da União de sexta-feira (17).

"O hospital vai funcionar com três pavimentos, o primeiro é como se fosse uma policlínica, toda parte de diagnóstico, mais de 30 especialidades. Vai ter um CEO, que é o Centro de Atendimento Odontológico. A gente tá falando de leitos de UTI, de cirurgias, uma parte grande de exames, que é sempre um gargalo", afirmou João Campos.

Serão 10 mil m² de área construída, com oferta de atendimento preventivo e ambulatorial às cirurgias e mais de 30 especialidades. O espaço contará com 60 leitos, sendo 50 de enfermaria e 10 de terapia intensiva (UTI), além de uma escola hospitalar para os pacientes.

Hospital da Criança do Recife. Foto: Divulgação/PCR

"Estamos assinando o convênio e garantindo o início das obras ainda este ano. Não é só um ganho para o Recife, mas também será um ganho para o Brasil", ressaltou o ministro Alexandre Padilha.

Veja também

ELEIÇÕES NA ARGENTINA Milei anuncia primeiro ministro do novo governo e fala em privatizar petrolífera e TV pública