Pernambuco Com reforço de 20% no efetivo policial, SDS inicia Operação Semana Santa nesta quinta (21) Quase oito mil policiais estarão atuando do dia 21 ao dia 31 de março

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) detalhou, nesta quinta-feira (21), a Operação Semana Santa, que será realizada dos dias 21 até o dia 31 de março - Domingo de Páscoa. Com um aumento de 20% no efetivo policial, a ação contará com cerca de 7.745 policiais atuando durante o período pascoal.

A operação engloba alguns dos principais destinos turísticos do período, como Brejo da Madre de Deus, Gravatá e Caruaru, no Agreste, além das praias da Região Metropolitana do Recife.

De acordo com o diretor de Planejamento da Polícia Militar, coronel João Barros, o maior efetivo policial será em Fazenda Nova, devido à realização da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém.

"Naturalmente, a região de maior implemento é Fazenda Nova, com 2.290 policiais empenhados diariamente. Inclusive, após o espetáculo teatral, o município estará proporcionando shows artísticos na cidade, então a gente permanece o policiamento lá. Também temos Gravatá, que terá show no sábado, dia 30. Então temos um reforço de policiamento em todo o período, porque a gente sabe que é um município bastante procurado pelo turista e tem também as atrações normais do municipio, que é o mercado público e o polo moveleiro, que a gente mantém também um reforço de policiamento", disse.

De acordo com a secretária executiva da SDS-PE, Dominique de Castro Oliveira, durante o período, um dos focos da operação será combater os Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVP), que são todos os crimes classificados como roubo, exceto o de roubo seguido de morte (latrocínio).

"O foco do programa Juntos pela Segurança, que mantém qualquer operação da SDS, é MVI, CVP e Violência Contra a Mulher. Naturalmente, em festas, há um olhar especial para o CVP, principalmente furto de celulares. Então a gente tem esse foco em específico quando é evento", garantiu a gestora.

A secretária disse que a operação pretende combater esses crimes com o uso da tecnologia, incluindo o uso de "bodycam" dos policias e de drones. Além disso, as plataformas elevadas e o complemento tático aéreo também reforçarão a segurança da população nos eventos.

Além do efetivo policial, o Corpo de Bombeiros também terá um aumento de profissionais de cerca de 14%. De acordo com Robson Roberto, diretor geral de Operações do Bombeiro, o efetivo irá atuar tanto no Agreste, em rodovias, como também nas praias do litoral pernambucano.

"O corpo de bombeiros está atuando com 1.361 lançamentos extraordinários, além de toda a nossa força operacional ordinária, que já temos no dia a dia. Estamos fazendo a proteção do estado, adicional, com alguns postos de guarda-vidas na orla, porque a gente sabe que, muitas vezes, as pessoas, não procuram os polos festivos como Brejo da Madre de Deus, Paixão de Cristo no Recife, no Sítio da Trindade. Procuram as praias e os Balneários. Então a gente está fazendo essa proteção com guarda-vidas. Estamos fazendo também a proteção de malhas viárias, com algumas viaturas adicionais de salvamentos, combate à incêndio e algumas ambulâncias, não só protegendo a BR-232, mas protegendo também o Agreste, fazendo uma modulação junto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), mantendo viatura no trevo de Gravatá, assim como no Lampião, em Itauna, na Região de Caruaru", garantiu.

