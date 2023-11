Com reforço em 36 linhas de ônibus, Grande Recife monta estrutura de mobilidade para Festa do Morro

A- A+

O Grande Recife Consórcio de Transporte implanta, a partir desta sexta-feira (1º), mudanças no transporte público para atender público que seguirá para a 119ª Festa do Morro da Conceição, na Zona Norte da Capital pernambucana.



Segundo a empresa, o maior incremento da fronta de ônibus ocorrerá no dia 8 de dezembro, quando 36 linhas passarão por reforços em suas programações.



Na data, 260 ônibus estarão circulando pela região e, juntos, farão 2.336 viagens ao longo do dia, o que representa um reforço de 162 ônibus e 1.234 viagens a mais que em feriados comuns.



Confira as 36 linhas que terão reforço:

060/2060 - TI Tancredo Neves/TI Macaxeira

202 - TI Barro / TI Macaxeira (Várzea)

207 – TI Barro / TI Macaxeira (BR-101)

330 - Casa Amarela / CDU (Av. Caxangá)

513 - Córrego da Areia

516 - Casa Amarela (Nova Torre)

520 - TI Macaxeira / Parnamirim

521 - Alto Santa Isabel (Cde. Boa Vista)

601 - TI Macaxeira / P.R. Bola na Rede

604 - TI Macaxeira / Alto do Burity

611 - Alto José do Pinho (Cais de Santa Rita)

612 - Morro da Conceição (Cruz Cabugá)

621 - Alto Treze de Maio (Príncipe)

622 - Vasco da Gama (Cruz Cabugá)

623 - Vasco da Gama (João de Barros)

624 - Brejo (Cde. Boa Vista)

630 - Vasco da Gama / Derby

631 - Nova Descoberta (Cabugá)

632 - Alto do Refúgio (Cabugá)

640 - Guabiraba / Derby (Joana Bezerra)

641 - TI Macaxeira / Encruzilhada

642 - Guabiraba (Córrego Jenipapo)

644 - Largo do Maracanã (Conde da Boa Vista)

645 - TI Macaxeira (Av. Norte)

680 - Vasco da Gama / Afogados

718 - Córrego do Euclides / Derby

901 - TI Abreu e Lima / TI Macaxeira

902 - TI Macaxeira / Mirueira

948 - TI Macaxeira / Arthur Lundgren II

1906 - TI Pelópidas / TI Macaxeira

2490 - TI Camaragibe/TI Macaxeira

515 - Nova Descoberta (Bacurau)

523 - Dois Irmãos (Bacurau)

613 - Morro da Conceição (Bacurau)

626 - Brejo (Bacurau)

643 - Córrego do Jenipapo (Bacurau)



Confira a programação das mudanças:

Terça-feira (28):

Autorizada a utilização do termo “Festa do Morro" nos destinos eletrônicos dos veículos das linhas que operam no corredor da av. Norte e que atendam ao Largo Dom Luiz e nas que operam no TI Macaxeira, até o dia 8 de dezembro de 2023.

Sexta-feira (1º):

- Mudança provisória do terminal da linha 612 - Morro da Conceição (Cruz Cabugá). Transferência do terminal da linha para a rua Pedro Allain até o dia 8 de dezembro. Montagem da estrutura de pagamento antecipado da tarifa.



- Mudança provisória do ponto de retorno da linha 613 - Morro da Conceição (Bacurau). Remanejamento provisório para a rua Pedro Allain.



- Itinerários provisórios para as linhas 612 e 613, quando transferidas para a rua Pedro Allain.

Sentido subúrbio / cidade: ..., rua Pedro Allain, av. Norte, ...



Sentido cidade / subúrbio: ..., av. Norte, rua Rosália Cisneiros, rua Prof. Rui de Castro, rua Vasco da Gama, rua Pe. Lemos, rua Pedro Allain.



- Implantação de parada seletiva em frente à Escola Profissionalizante Dom Bosco, da Prefeitura do Recife, exclusiva para as linhas 641 - TI Macaxeira/Encruzilhada e 645 - TI Macaxeira (av. Norte).



- Implantação de parada seletiva em frente ao imóvel nº 5.924, após o Largo Dom Luiz, próxima ao supermercado “Mais Você”, no sentido cidade/subúrbio, para as onze linhas abaixo:



330 - Casa Amarela/CDU (Av. Caxangá),

517 - Córrego do Inácio,

612 - Morro da Conceição (Cruz Cabugá),

621 - Alto Treze de Maio (Príncipe),

622 - Vasco da Gama (Cabugá),

623 - Vasco da Gama (João de Barros),

624 - Brejo (Conde da Boa Vista),

631 - Nova Descoberta (Cabugá),

632 - Alto do Refúgio (Cabugá),

642 - Guabiraba (Córrego do Jenipapo),

644 - Largo do Maracanã (Conde da Boa Vista).



- Alteração de itinerário da linha 622-Vasco da Gama (Cabugá), no sentido cidade/subúrbio, por conta da interdição do Largo Dom Luiz.



Itinerário normal: ..., av. Norte, Largo Dom Luiz, rua Dois de Fevereiro, rua Vasco da Gama, ...

Itinerário provisório: ..., av. Norte, rua Vasco da Gama, ...

Sexta-feira (8):

- Reforço da operação de 36 linhas de ônibus, inclusive cinco linhas noturnas (bacurau).



- Funcionamento prolongado do Terminal Integrado da Macaxeira – O TI Macaxeira ficará aberto na madrugada do dia 07 para o dia 08 de dezembro de 2023, com realização de viagens extras em oito linhas de ônibus, conforme abaixo:



- 202-Barro/Macaxeira (Várzea) realizará duas viagens extras do TI Macaxeira para o subúrbio: 3h30 e 4h.



- 207-Barro/Macaxeira (BR-101) realizará nove viagens extras do TI Macaxeira para o subúrbio: 0h1, 00h30, 1h, 1h30, 2h, 02h30, 3h, 3h30 e 4h.



- 2490-TI Camaragibe/TI Macaxeira realizará oito viagens extras do TI Macaxeira para o subúrbio: 0h, 0h30, 1h10, 1h50, 2h30, 3h10, 3h50 e 4h25.



- 1906-TI Pelópidas/TI Macaxeira realizará quatro viagens extras do TI Macaxeira para o subúrbio com ponto de retorno na interseção da Rodovia BR-101 com a rua Capitão José Primo, em Abreu e Lima: 1h, 2h, 3h e 4h. Não haverá prolongamento da operação nos Terminais Integrados de Pelópidas Silveira e de Abreu e Lima.



- 601-Bola na Rede/Macaxeira realizará duas viagens extras do TI Macaxeira para o subúrbio: 1h e 3h.



- 902-Mirueira/Macaxeira realizará cinco viagens extras saindo do TI Macaxeira para o subúrbio: 0h10, 1h10, 2h10, 3h10 e 4h10.



- 948-Arthur Lundgren/Macaxeira realizará três viagens extras saindo do TI Macaxeira para o subúrbio: 0h30, 2h e 4h.



- 645-TI Macaxeira (Av. Norte) realizará seis viagens extras saindo do TI Macaxeira para o centro de Recife: 1h, 1h30, 2h, 2h30, 3h e 3h30.

Veja também

Conferência do Clima Papa cancela viagem a Dubai para participar da COP28 por recomendação médica