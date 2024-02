A- A+

Carnaval 2024 Com Reginaldo Rossi, Alceu Valença e Lorde, Bonecos Gigantes desfilam no Carnaval de Olinda Nesta terça-feira (13), evento completa 35 anos de existência

O tradicional desfile dos Bonecos Gigantes no Carnaval de Olinda acontece na manhã desta terça-feira (13) pela 35ª vez. Entre as figuras representadas, estão Reginaldo Rossi e Lorde, homenageados da festividade em Pernambuco e Olinda, respectivamente.

Por conta do Menino da Tarde e do Elefante, o desfile tem as cores vermelha e branca predominantes. Ao menos seis orquestras de frevos promovem “arrastões” com músicas.

Nos primeiros desfiles, os bonecos podiam pesar até 50 kgs, mas hoje marcam na balança entre 13 e 25 kgs. A produção de cada boneco demora entre 15 a 30 dias para ser concluída.

Coordenador do evento, Hugo Melo de Araújo é um dos que carrega os bonecos desde criança, aos oito anos. Hoje com 32 anos, ele comemora mais um ano de trabalho realizado e revela quais as companhias de personagens mais lhe marcam.

“Eu estou emocionado, porque diante de todas as coisas, a gente conseguiu fazer mais uma vez esse encontro. Não é fácil fazer Carnaval não. Esse ano eu vou carregar o Lorde, que é o homenageado de Olinda. Carreguei Alceu Valença e Reginaldo Rossi no Galo (da Madrugada) e isso foi gratificante demais para mim, está carregando eles é uma responsabilidade muito grande”, afirma.

Hugo Melo, organizador do Encontro de Bonecos Gigantes, no Largo do Guadalupe. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Três gerações na festa

Do Recife, Cecília Manzi é acompanhada pelo filho Rafael e sua mãe Elba no Carnaval de Olinda. Essa, segundo ela, é uma tradição de família, assim como investir em fantasias.

“A gente sempre gostou muito e sempre brincamos. Fica mais alegre e divertido quando a gente está fantasiado”, afirma.

Calor humano

O vendedor Rogério Pires, de 52 anos, escolheu se fantasiar da personagem de terror Wandinha Addams para o Carnaval de Olinda deste ano.

Ele brinca com a sensação térmica que sente sob a longa roupa preta.

“Eu sou olindense e o Carnaval é isso. Não tem calor não, só o calor humano”, afirma, entre risos.

Folião Rogério Pontes, fantasiado de Tio Chico, curte o Carnaval de Olinda. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

A representação de Wandinha foi escolhida com base na categoria criada por ele próprio para atravessar o período mais colorido do ano.

“Sempre venho com fantasias diferentes e com desenhos animados antigos, dos anos 70 ou 80”, justifica.

Mundo em Pernambuco

A secretária Rozana Alcoforado, de 55 anos, brinca em Olinda ao lado do esposo, e quando aguarda a chegada de outras nove pessoas, incluindo vindas das Filipinas e Itália.

A fantasia do grupo foi toda programada por ela, que explica a função de cada detalhe.

“O chapéu é primordial por causa do calor, assim como essa proteção nos ombros. A doleira é adaptada. O Carnaval de Pernambuco é multicultural. Já brinquei em outros lugares, mas aqui tem frevo, caboclinho e opções para todos os gostos. Não só aqui em Olinda e no Recife, mas em Nazaré da Mata e Bezerros também”, exalta.

Três por uma

Engenheira civil, Paula Lucena, de 30 anos, compartilhou a fantasia de “As Meninas Superpoderosas” com outras duas amigas.

Segundo ela, as personagens na vida real tiveram adaptações. A loira “Lindinha”, de azul, se transformou na morena “Trouxinha”; “Docinho”, de verde, se tornou “Brabinha”, em contraste; “Florzinha”, de rosa, por sua vez, é batizada por “Risadinha” em Olinda.

Amigas curtindo o Carnaval de Olinda. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

“A gente viu essa oportunidade para virmos fantasiadas em trio. Nós fizemos uma adaptação com o temperamento de cada uma. Eu brigo com todo mundo”, diz em tom descontraído.

