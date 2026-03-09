A- A+

BRASIL Com registro em São Bernardo e em Sorocaba, sobe número de mortes durante o verão em SP Em uma das ocorrências, um homem morreu durante enxurrada em São Bernardo do Campo, no ABC paulista

As fortes chuvas que atingiram o Estado de São Paulo provocaram mortes e estragos nos últimos dias. No sábado, 7, foram registradas mais duas mortes, o que elevou para 21 o número de óbitos registrados ao longo da operação verão.

Em uma das ocorrências, um homem morreu durante enxurrada em São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

Em Sorocaba, no interior paulista, um homem também morreu ao ser arrastado por uma enxurrada. De acordo com prefeitura, a cidade registrou 114,4 milímetros de chuva em um período de três horas, superando o volume esperado para todo o mês de março. No total, foram identificados 30 pontos de inundação - cinco deles na região de Mineirão.

Na zona sul da cidade de São Paulo, uma parte do muro que cerca o Aeroporto de Congonhas caiu na tarde de domingo, 8, após o forte temporal que atingiu a capital paulista. A estrutura desabou na região da Avenida dos Bandeirantes, uma das principais vias de acesso ao aeroporto.





Desde 1º de dezembro, a Defesa Civil do Estado mantém ativa a Operação Chuvas 2025/2026, que segue até 31 de março com ações de monitoramento relacionadas ao período. Até este momento, são contabilizadas 21 mortes, duas a menos do total de 23 óbitos registrados na operação do ano passado.

Mortes registradas no Estado de São Paulo:

- Um homem morreu em 12 de dezembro em decorrência de um deslizamento, em Campos do Jordão;

- Uma mulher morreu em 12 de dezembro após a queda de um muro, na zona leste de São Paulo;

- Uma mulher morreu em 12 de dezembro após a queda de uma árvore, em Guarulhos;

- Um homem morreu em 13 de dezembro em decorrência de uma descarga elétrica, em Juquitiba;

- Um homem morreu em 14 de dezembro após ser arrastado por um rio, em Bauru;

- Um homem morreu em 16 de dezembro após a queda de um muro, em Ilhabela;

- Um homem morreu em 16 de dezembro após ser arrastado por uma correnteza, em Ilhabela.

- Um homem foi encontrado morto em 19 de dezembro no Rio Tietê após uma enxurrada, em Guarulhos;

- Um homem morreu em 29 de dezembro após desmoronamento de um muro, em Franca;

- Uma mulher morreu em 14 de janeiro após uma árvore cair sobre o carro dela, em Taubaté;

- Um homem morreu em 16 de janeiro após ter o carro arrastado pela enxurrada, na zona sul de São Paulo;

- Uma mulher morreu em 16 de janeiro após ter o carro arrastado pela enxurrada, na zona sul de São Paulo;

- Um homem morreu em 25 de janeiro após ser arrastado pela enxurrada, na zona norte de São Paulo;

- Um homem morreu em 29 de janeiro após ser arrastado por enxurrada em Piracicaba;

- Uma mulher foi vítima de um desabamento de muro em 7 de fevereiro em Salto;

- Uma cabeça d’água provocou a morte de um homem em 8 de fevereiro em Indaiatuba. O grupo trabalhava para conter um vazamento quando o aumento repentino do volume de água tombou a embarcação;

- Uma mulher morreu em 16 de fevereiro após ser arrastada por enxurrada na zona norte de São Paulo;

- Uma criança morreu em 18 de fevereiro após uma árvore cair sobre uma casa em Pirassununga;

- Um homem morreu em 22 de fevereiro após o desabamento de um imóvel em Natividade da Serra.

- Um homem morreu em 7 de março, durante enxurrada em São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

- Um homem morreu também em 7 de março, após ser arrastado por uma enxurrada em Sorocaba, no interior paulista.

Veja também