Com revólver e munições, homem é preso e adolescente, apreendido, na praia de Boa Viagem

Um homem foi preso e um adolescente, apreendido, com um revólver e munições na praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, nesse domingo (12).



De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), um policial avistou a dupla e comunicou ao efetivo do Batalhão de Radiopatrulha, que fazia rondas na área.



A corporação informou que, ao notar a chegada do policiamento, o homem e o adolescente, que não tiveram os nomes e idades divulgados, tentaram fugir e esconder a arma junto a um grupo de jovens sentados na areia.

Os envolvidos foram alcançados. Com eles, foram encontrados um revólver calibre .38 e cinco munições. Após a autuação por porte ilegal de arma, o homem foi encaminhado para a Central de Plantões da Capital.



Já o adolescente foi levado para a Gerência de Polícia da Criança e do Adolescente (GPCA), no Recife.

