FOLIA Com ruas escorregadias e muita chuva, Corrida dos Bonecos Gigantes de Olinda realiza mais uma edição Corredores e brincantes não se deixaram intimidar pelo temporal e agitaram a manhã deste sábado (7) na Praça Laura Nigro, no bairro do Carmo

A tradicional Corrida dos Bonecos Gigantes de Olinda anima as ladeiras da cidade neste sábado pré-Carnaval (7). O ponto de concentração foi a Praça Laura Nigro e, apesar das fortes chuvas, os corredores e foliões não se deixaram desanimar.

Neste ano, o evento chegou com uma grande novidade: além da corrida tradicional, os bonequeiros também poderão competir em uma nova modalidade, a corrida com obstáculos, aumentando o desafio e a diversão para participantes e público presentes.

Mantendo viva uma das manifestações culturais mais emblemáticas do Carnaval pernambucano, a corrida, mais uma vez, reúne os icônicos bonecos gigantes — dentre eles, estavam Chico Science, a La Ursa, Lampião e Maria Bonita, o Leão do Sport, a Cobra do Santa Cruz, o Timbu do Náutico, entre outros. Uma disputa que mistura performance, resistência e criatividade.

Com 43 anos, Bruno Costa, morador do bairro de Guadalupe, em Olinda, ressalta que participa da corrida, na modalidade Pesada, desde 2012, se classificando, desde então, no segundo lugar do pódio. O olindense explica que se inspira seu irmão mais novo, William Henrique, conhecido como MC Will, que se tornou heptacampeão da competição no último ano.

“Faz 14 anos que eu participo dessa corrida e concorro sempre na bateria pesada. Consegui ficar em primeiro lugar no ano que comecei, lá em 2012, mas de 2013 pra cá, só fico em segundo lugar. Espero conseguir o primeiro lugar dessa edição, pois eu me inspiro muito no meu irmão que, apesar de não estar participando neste ano, até o ano passado venceu em primeiro lugar do pesado sete vezes seguidas”, explicou o corredor.

Modalidades e prêmios

A corrida pré-carnavalesca conta com três categorias de premiação: Pesado, Leve e Mascote, permitindo que os participantes concorram de acordo com sua classificação específica.

Em cada categoria, os três primeiros colocados serão premiados em dinheiro, conforme os valores estabelecidos pela organização.

Na Categoria Pesado, a premiação equivale a R$ 2.500 para o primeiro lugar, R$ 2.000 para o segundo e R$ 1.500 para o terceiro. Já na Categoria Leve, os prêmios são de de R$ 2.000 para o primeiro colocado, R$ 1.500 para o segundo e R$ 1.000 para o terceiro.

Por fim, a Categoria Mascote premia o primeiro lugar com R$ 800, o segundo com R$ 400 e o terceiro com R$ 200, completando o quadro de premiações da corrida tradicional.

A corrida

A disputa ocorre de formas individual e sequencial, nas categorias feminina e masculina, onde todos os participantes enfrentam uma mesma ladeira, um por vez.

Nesta corrida todos os participantes são escolhidos por meio de um convite feito pelo curador do evento, Ubiratan José de Albuquerque Figueira, conhecido como Tam.

Todos são avaliados individualmente, respeitando peso mínimo e máximo, conforme todo o regulamento. O tempo de descida é fundamental, mas não é o critério principal.

Além da velocidade, o corpo de jurados avalia critérios como criatividade, impacto visual, beleza do boneco, forma de apresentação e performance nos obstáculos. Esses requisitos fazem parte do caráter artístico e performático do evento.

