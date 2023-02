A- A+

Carnaval 2023 Com seis polos descentralizados e foco em atrações locais, Jaboatão anuncia programação do Carnaval As atrações começam neste sábado (18)

Com foco em artistas da cidade, a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, divulgou, nesta segunda-feira (13), a programação do Carnaval 2023.



Ao todo, o município terá seis polos descentralizados, sendo quatro fixos e dois itinerantes, que funcionarão das 16h às 22h, além de cortejos e encontros de blocos. As atrações começam neste sábado (18).

De acordo com a prefeitura, das mais de 200 apresentações programadas para o período carnavalesco, 180 são com artistas e grupos jaboatonenses, como Bilé Ares, Rebeldes do Samba, Maracatu Aurora Africana, Allan Carlos e Lua.

Também integram a programação Gustavo Travassos, Dudu do Acordeon, Nena Queiroga, Patusco e Sedutora. A festa contará ainda com polo infantil, com apresentações de Matheus & Katilina e Banda; Tio Rodrigo; Tio Geraldo & Banda e Val Paraíso (confira programação completa ao fim do texto).

Dois dos palcos começam a funcionar no sábado (18): o Polo Cultura Popular, na Praia de Piedade; e o Polinho Brincantes, no Parque da Cidade, em Prazeres.

Já de domingo (19) a terça-feira (21), serão ativados os polos Candidé de Cavaleiro (na Praça Rita Coelho, em Cavaleiro); Yapoatan (na Praça Nossa Senhora do Rosário, em Jaboatão Centro); e os polos itinerantes Preacas (Curados) e Índia Morena (Muribeca dos Guararapes/Marcos Freire).





A segurança do Carnaval de Jaboatão dos Guararapes contará com 1.500 profissionais da Polícia Militar, segurança privada e guardas municipais. Ao todo, serão 2.317 pessoas trabalhando no evento, segundo a prefeitura da cidade.

“Há muitos anos, Jaboatão não tem um Carnaval nesse modelo de polos descentralizados e resolvemos retomar a festa considerando a necessidade de valorizar os nossos artistas, estimular a economia local e o turismo”, afirmou o prefeito de Jaboatão, Mano Medeiros.



Confira a programação do Carnaval de Jaboatão dos Guararapes:



Sábado (18)

Polo Cultura Popular (praias):

- Orquestra Pernambucana de Ritmos

- CIA de Danças Valdeck Farias

- Allen Jeronimo e a Rave Raiz

Polinho Brincantes (Parque da Cidade):

- Matheus & Katilina e Banda

- Tio Rodrigo

- Tio Geraldo & Banda

- Val Paraiso



Domingo (19):

Polo Cultura Popular (praias):

- Balé Popular Pernambucanidade

- Orquestra Quebra-Galho

- Lua.

Polinho Brincantes (Parque da Cidade):

- Índia Morena – Bloco do Circo

- Grupo Cultural Boi Sorrizo

- Bilé Ares

Polo Yapoatan (Jaboatão Centro):

- Coco do Serrote

- Gustavo Travassos

- Empada Frevo Orquestra

- Banda Dida Paixão

- Dudu do Acordeon

- Orquestra Frevo Mulher

- Orquestra Evoé

Cortejo Cultura Popular (Jaboatão Centro:

- Clarins de Momo de Pernambuco

- Rebeldes do Samba

- Maracatu Encanto do Dendê

Polo Candidé de Cavaleiro (Cavaleiro):

- Orquestra Amizarte

- Orquestra Jota Junior

- Orquestra Expresso

- Danda e Sua Orquestra

- Banda Magia

- André Viana

Polo Preacas (Curados):

- Samba 6 PE

- Dj Baloo

- Banda Turma da Hora

- Banda Chamego Nordestino de Todos os Ritmos

- Roginho

Polo Índia Morena (M.Freire/Muribeca):

- Katia Santos e Banda Ky Baby

- Dona Del do Coco

- Banda Praieira

- Banda i9

Segunda-feira (20)

Polo Cultura Popular (praias):

- Orquestra Pernambucana de Ritmos

- Balé Folklorico de Jaboatão

- Luísa Perola

Polinho Brincantes (Parque da Cidade):

- Bilé Ares

- Xuxinha e Banda Lê

Polo Yapoatan (Jaboatão Centro):

- Orquestra Frevo Turbilhão

- Zorra Virada

- Leo Nascimento e Banda

- Nena Queiroga

- Orquestra Big Frevo

- Orquestra Banda Frevo

Polo Candidé de Cavaleiro (Cavaleiro):

- Maracatu da Percussão Pesada

- Patusco

- Orquestra W.M

- Ozz Cuecas

- Dj Baloo

- Danda e Sua Orquestra

Polo Preacas (Curados):

- Zitto e Sua Orquestra

- Orquestra Frevo Tropical

- Danda e Sua Orquestra

- Dj Ricardo

- Eduarda Alves

Polo India Morena (Marcos Freire/Muribeca):

- Banda Luminar

- Grupo Cultural Boi Sorrizo

- Orquestra Capibaribe

- Banda Chamego Nordestino

- Grazi Almeida

Terça-deira (21)

Polo Cultura Popular (praias):

- Orquestra Pernambucana de Ritmos

- Balé Popular Jaboatão dos Guararapes

- Bilé Ares

Polinho Brincantes (Parque da Cidade):

- Tio Dody

- MiniRock

- Banda Xinelo Nordestino

- Danda e Seu Regional de Ouro

Polo Yapoatan (Jaboatão Centro):

- Maracatu Encanto de Dendê

- Dona Del do Coco e Ciranda

- Zorra Virada

- Allan Carlos

- Maracatu Aurora Africana

- Bloco Lírico Flabello do Amor

- Coco do Rosário

- Maracatu Baque Forte

- Orquestra Big Frevo

- Orquestra Banda Frevo

Polo Candidé de Cavaleiro (Cavaleiro):

- Alexandre e sua Orquestra

- Orquestra Prime

- Allan Carlos

- Sheyla Toy

Polo Preacas (Curados):

- Lua

- Banda Kitara

Polo Índia Morena (Marcos Freire/Muribeca):

- Banda Harkoayt

- Sedutora

Veja também

Reciclagem Popular Governo edita medidas para dar protagonismo a catadores de recicláveis