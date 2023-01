Com serviços de recreação e saúde, Olinda faz ação gratuita de férias para crianças com autismo

A- A+

A orla de Bairro Novo, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, receberá, neste sábado (28), uma ação gratuita de férias voltada para crianças com o Transtorno do Espectro Autista (TEA). O evento acontecerá das 9h às 12h, nas proximidades do espaço Zé Pequeno.



No local, serão ofertadas recreação; práticas terapêuticas, com auriculoterapia e ventosaterapia; atualização de caderneta e vacinação contra a Covid-19; aferição de pressão arterial e glicose; nutrição; e emissão do Cartão de Intensificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA).





De acordo com a gestão da cidade, os atendimentos serão realizados por equipes de diversos setores da Prefeitura de Olinda e por estudantes dos cursos de psicologia e nutrição da Uninassau.



Grupos de pais e mães também participam das atividades promovidas pelo Centro de Apoio Psicossocial Infantil (Caps) da cidade.

