Carnaval 2024 Com sete polos e aposta no brega, programação do Carnaval de Olinda é anunciada; confira atrações Festividade deve reunir cerca de quatro milhões de foliões

A Prefeitura de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, apresentou, na tarde desta segunda-feira (22), na sede da instituição, os detalhes da programação do Carnaval da cidade.



A festividade acontecerá entre os dias 8 e 14 de fevereiro. São esperados, ao todo, cerca de quatro milhões de foliões nos sete polos de animação espalhados pela cidade.

Repetindo o ano passado, haverá atenção especial voltada ao gênero musical do brega, com artistas como Priscila Senna (A Musa) e Raphaela Santos (A Favorita).



Além da duas cantoras, MC Tocha, Sheldon, Kelvis Duran e Labaredas subirão ao palco na sexta (9), véspera de Zé Pereira, a a partir das 17h, no polo Erasto Vaasconcelos, localizado na Praça do Carmo.

No Sábado de Zé Pereira (10), no mesmo local, André Rio, Lenine, Spok Frevo Orquestra, Mart´nália, Ave Sangria e Orquestra Contemporânea de Olinda se apresentam.

No domingo (11), é a vez de começar com samba, com Fundo de Quintal, Renatto Pires, Devotos, China e Porto.



Na Segunda de Carnaval (12), se apresentam no polo do Carmo, a partir das 18h, Banda Carranza - Cena Peixinhos, seguida por Siba, Mombojó, Coco Raízes de Arcoverde e Otto.



Na terça-feira (13), a partir das 18h, os shows são de Mestre Ambrósio, Banda Eddie, Almério, Orquestra de Bolso e Academia da Berlinda.



Os sete polos são os seguintes:



- Polo Erasto Vasconcelos, no Carmo;

- Polo Guadalupe, nas proximidades da Igreja;

- Polo Varadouro, em frente ao Eufrásio;

- Polo Rio Doce;

- Polo Afoxé Alafin Oyó;

- Polo Xambá, na rua do terreiro;

- Polo de acolhimento, no Clube Atlântico.



