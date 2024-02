A- A+

Carnaval de Pernambuco Com sete polos, Igarassu oferece programação para todas as idades nesta segunda-feira (12) A cidade tem destacado uma festa com referências multiculturais, marca da folia pernambucana

O município de Igarassu, no Litoral Norte de Pernambuco, divulga sua programação de Carnaval desta segunda-feira (12). A cidade tem destacado uma festa com referências multiculturais, marca da folia pernambucana.

São sete polos no reinado de Momo, distribuídos pela cidade, contemplando a diversidade com suas atrações.

Entre os destaques, estão Lia de Itamaracá - homenageada do Carnaval de Pernambuco -, no Sítio Histórico; Michelle Melo, no polo Agamenon Magalhães; Tocha, no Saramandaia; Coco Raízes, no Três Ladeiras; e Gerlane Lops, no Mangue Seco/Nova Cruz.

No polo Cruz de Rebouças, a prefeitura da cidade programou ainda o concurso de fantasias para crianças de até 12 anos . A programação tem início a partir das 15h na área de lazer da praça.

Confira a programação desta segunda-feira (12)

Sítio Histórico:

16h - Maracatu (Desfile de Caboclos de Lança)

17h - As netas de Selma

18h - Lia de Itamaracá

20h - Nono Germano

22h - Orquestra Virtual

Cruz de Rebouças:

14h - Soul Delas

15h - A Bela Da Tarde E Seus Bonecos Gigantes

16h - Mini Rock (Banho De Espuma)

17h - Bloco Percussivo Baquetando

19h - Luiz Viola

21h - Tuca Barros

Agamenon Magalhães:

18h - Nall Topadão

20h - Jair Miranda

22h - Michele Melo

Saramandaia:

15h - Jacy, deusa do amor

16h - Tocha

18h - Douglas Pegador

Três Ladeiras:

16h - Pinga Coco

18h - Coco Raízes

20h - Cheila e Swing do Pará

Mangue Seco/Nova Cruz:

15h - Gerlane Lops

16h - MC Sheldon

18h - Marcelo Bragatto

Veja também

CARNAVAL Cacique de Ramos faz 63 anos e fortalece história no carnaval do Rio