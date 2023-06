Com show de Israel e Rodolffo, São João de Vitória de Santo Antão continua nesta sexta (23)

A- A+

O São João Vitória de Pé de Serra, de Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata de Pernambuco, segue a todo vapor e, para dar continuidade aos festejos, a programação desta sexta-feira (23) reserva diversas atrações para o público.

O Pátio de Eventos Otoni Rodrigues, principal polo festivo de Vitória, receberá apresentações da dupla sertaneja Israel e Rodolffo, além de Marrom Brasileiro, Nildo Ventura e Felipe e Rodrigo, a partir das 19h.

Durante a recepção, haverá tembém atrações na cidade cenográfica, que contará com grupos de sanfoneiros e músicos da região.

“Estamos muito entusiasmados para receber as pessoas em nossa cidade, que se vestiu de festa junina para fazer bonito. Aqui, tudo foi feito com muito capricho e pensando no bem estar do público, seja de nosso município ou de fora”, comentou o secretário de Cultura, Turismo e Economia Criativa (Seculte), Demétrius Lisboa.

Além dos shows no palco principal, os polos distritais também receberão atrações. O Distrito de Pirituba receberá, a nesta sexta, nomes como Ciço Moreno, Alan Dibôa, Forró pra Curtir e Zezé do Forró. Além deles, estarão também Amoroso do Acordeon, Balaio de Gato, Kauazinho e William Vieira, no dia 24. Finalizando a festa, no dia 25, Forrozão Raylux, Rúbia Cristina, Elifas Júnior e Ricardo França.

Com programação completa divulgada, o São João Vitória Pé de Serra segue até 28 de junho, com encerramento no Pátio de Eventos Otoni Rdrigues e na cidade cenográfica.



Confira a programação desta sexta-feira (23):



Pátio de Eventos Otoni Rodrigues

Israel e Rodolffo;

Marrom Brasileiro;

Nildo Ventura;

Felipe e Rodrigo.



Polo Distrito de Pirituba

Ciço Moreno;

Alan Dibôa;

Forró pra Curtir;

Zezé do Forró.

