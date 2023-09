Com sinais de tortura, bebê de três meses morre em hospital; pais, de 17 e 19 anos, são detidos

A- A+

Um bebê de apenas três meses de idade morreu, no Hospital Miguel Arraes, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), com sinais de tortura. De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, os pais do recém-nascido, uma mulher de 19 anos e um adolescente de 17 anos, foram detidos em flagrante. Eles são os suspeitos de agredir a criança.

A polícia também afirmou que os autores foram autuados por homicídio culposo e tortura. Eles levaram o bebê desacordado ao hospital.

Na unidade de saúde, o bebê não resistiu e morreu, segundo a polícia.

"Os autores foram levados à delegacia para esclarecimento dos fatos e realização dos procedimentos cabíveis", acrescentou a Polícia Civil, que registrou o caso pela equipe de força-tarefa de Homicídios Metropolitana Norte.

O casal permanece à disposição da Justiça. Os nomes não foram divulgados em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).



Outro caso

Em setembro, outro caso envolvendo tortura a recém-nascido em Pernambuco foi noticiado. Os crimes vieram à tona em 12 de setembro. Duas mulheres foram presas pelos crimes de maus-tratos por violência doméstica/familiar, lesão corporal por violência doméstica/familiar e tortura. A Polícia Civil afirmou que uma das mulheres disse apenas ter "dado tapas leves" no bebê, filho de uma delas, de apenas 10 meses.

O bebê de 10 meses que foi torturado pela própria mãe e a companheira dela chegou a ser agredido com bitucas de cigarro e deu entrada em hospital com diversos hematomas pelo corpo. Ele foi atendido em um hospital no Recife ao menos três vezes, segundo a conselheira tutelar de Olinda Cláudia Moura, que recebeu o caso. Em um desses atendimentos, quando tinha apenas dois meses de vida, no final de janeiro deste ano, o recém-nascido estava com um dos braços fraturado.

