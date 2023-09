A- A+

SEGURANÇA Com snipers e Força Nacional, Esplanada recebe reforço de segurança para desfile de 7 de Setembro Ao menos 30 seguranças do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) se posicionaram no palco principal do evento

Oito meses após a invasão da sede dos Três Poderes, a segurança na Esplanada dos Ministérios ganhou reforços de peso para receber a cerimônia de Sete de Setembro nesta quinta-feira, a primeira do novo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Snipers se posicionaram no alto de prédios que abrigam ministérios e observam a movimentação com binóculos. Além disso, pelo menos 30 seguranças do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) fazem a segurança no palco principal do evento, que recebe Lula, a primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, e os presidentes do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, e do Congresso, Rodrigo Pacheco.

Ao longo da Esplanada, o policiamento também foi reforçado com integrantes da Força Nacional e da Polícia Militar do Distrito Federal.



Como o Globo mostrou, estava previsto um esquema de segurança semelhante ao visto na posse. As cúpulas do Exército e do Ministério da Defesa não acreditavam no risco de mobilizações de bolsonaristas como no 8 de janeiro e no dia da diplomação de Lula, em 12 de dezembro. Eventuais protestos de opositores não poderão ser realizados perto do local onde ocorrerá o desfile, que terá a presença de Lula. Apesar disso, a segurança foi reforçada.

O Ministério da Justiça autorizou a atuação da Força Nacional de Segurança Pública no desfile. O pedido de reforço havia sido feito pela governadora interina do Distrito Federal, Celina Leão, na semana passada.

