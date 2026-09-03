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CATOLICISMO Festa de Nossa Senhora dos Prazeres reúne fé e tradição em Paulista Celebração inicia neste sábado (5) e segue até domingo (13), marcando 407 anos de devoção à padroeira do município, com missas, romarias, procissões e momentos de oração

Com o tema “O Amor Floresceu”, Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), recebe, deste sábado (5) até domingo (13), a Festa de Nossa Senhora dos Prazeres, padroeira da cidade.

A celebração reúne missas, procissões, romarias e momentos de oração para celebrar 407 anos de devoção mariana, tradição que atravessa gerações e se relaciona com a própria formação da cidade.

A programação começa oficialmente no sábado, com a tradicional Carreata da Bandeira, que parte da Capela Santa Teresinha do Menino Jesus, no bairro de Jardim Maranguape, com destino à Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Prazeres, em Maranguape 2.

Na chegada, será celebrada a missa de abertura, dando início a nove dias de atividades religiosas.

Antes da abertura, nesta sexta-feira (4), a igreja matriz recebe uma missa em ação de graças pelos 91 anos de emancipação política de Paulista.

A ocasião também terá a entrega da Comenda Padre João Ribeiro, maior honraria concedida pela cidade a pessoas e instituições que se destacam pela contribuição à sociedade paulistense.

Entre o domingo (6) e 12 de setembro, o Setenário das Alegrias promove noites de espiritualidade, romarias e encontros com paróquias, pastorais, grupos e movimentos da cidade.

A programação também inclui romarias dedicadas a diferentes públicos, como homens, mulheres, profissionais da saúde, idosos, jovens, estudantes e crianças.

Um dos destaques é a 6ª Romaria das Alegrias, marcada para segunda-feira (7), feriado da Independência do Brasil.

Os devotos vão sair da Paróquia São Francisco de Assis, na Vila Torres Galvão, em caminhada até a matriz de Nossa Senhora dos Prazeres, reunindo centenas de participantes em um dos momentos tradicionais da festividade.



O pároco da Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, padre André Canuto, convida a população a participar da festividade e reforça a proposta de renovação da fé durante os dias de celebração.

“Venha rezar, celebrar e renovar sua esperança. Deixe que Deus faça florescer em sua vida a paz, a alegria, a reconciliação e o amor que jamais passa”, afirma.

O encerramento da festa será realizado no domingo (13), com a missa solene da padroeira, às 11h, seguida pela celebração de encerramento, às 16h.

Após a cerimônia, a imagem de Nossa Senhora dos Prazeres seguirá em procissão pelas ruas de Maranguape 2, concluindo a festa que reúne diferentes gerações de devotos.

Mais de quatro séculos

A devoção a Nossa Senhora dos Prazeres em Paulista remonta a 1619, antes mesmo da criação do município.

Segundo a tradição, após a vitória na Batalha dos Guararapes, João Fernandes Vieira mandou construir, em 1659, uma capela dedicada à Virgem dos Prazeres como agradecimento pela proteção recebida durante os combates contra os holandeses.

A antiga igreja, localizada na Mata do Janga, preserva parte dessa memória, no local onde a devoção teve início.

As ruínas permanecem como testemunho de séculos de fé, mesmo após os saques e incêndios que marcaram a trajetória do templo e da devoção na região.

A tradição popular também relaciona a padroeira à chamada “água benfazeja”, expressão usada pelos devotos para se referir às chuvas que costumam acompanhar momentos marcantes da festa ou períodos de intensa oração.

Para os fiéis, a ocorrência é interpretada como um sinal da presença amorosa de Nossa Senhora junto ao seu povo. Outro aspecto presente na devoção são os relatos de graças relacionadas à maternidade.

Ao longo das décadas, famílias atribuem à intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres graças alcançadas diante de dificuldades para engravidar, infertilidade, gestações delicadas e partos considerados de risco.

Festa de Nossa Senhora dos Prazeres: confira programção

Sexta-feira, 4 de setembro

10h – Missa em Ação de Graças pelos 91 anos de Emancipação Política de Paulista

Após a missa – Entrega da Comenda Padre João Ribeiro, maior honraria concedida pelo município a personalidades e instituições com relevante atuação na sociedade

Sábado, 5 de setembro

18h – Carreata da Bandeira, com saída da Capela Santa Teresinha, no Jardim Maranguape, pertencente à Paróquia Santa Isabel Rainha de Portugal

19h – Missa de abertura da festa

Domingo, 6 de setembro – 1ª noite do Setenário

7h, 8h30 e 10h – Missas nas comunidades

19h – Setenário das Alegrias

Gesto concreto: feijão

Segunda-feira, 7 de setembro – 2ª noite do Setenário

8h30 – Missa solene pela Pátria

15h – Ofício da Imaculada e Coroa das Alegrias

16h – 6ª Romaria das Alegrias, com saída da Paróquia São Francisco de Assis, em Torres Galvão

19h – Setenário das Alegrias

Gesto concreto: fubá/flocão

Terça-feira, 8 de setembro – 3ª noite do Setenário

16h – Ofício da Imaculada e Coroa das Alegrias

17h – Santa Missa

18h30 – Romaria dos homens e comerciantes do bairro

19h30 – Setenário das Alegrias

Gesto concreto: arroz

Quarta-feira, 9 de setembro – 4ª noite do Setenário

16h – Ofício da Imaculada e Coroa das Alegrias

– Ofício da Imaculada e Coroa das Alegrias 17h – Santa Missa

– Santa Missa 18h30 – Romaria dos movimentos marianos e profissionais da saúde

– Romaria dos movimentos marianos e profissionais da saúde 19h30 – Setenário das Alegrias

– Setenário das Alegrias Gesto concreto: macarrão

Quinta-feira, 10 de setembro – 5ª noite do Setenário

16h – Ofício da Imaculada e Coroa das Alegrias

17h – Santa Missa

18h30 – Romaria das mulheres e das comunidades da paróquia

19h30 – Setenário das Alegrias

Gesto concreto: açúcar

Sexta-feira, 11 de setembro – 6ª noite do Setenário

16h – Ofício da Imaculada e Coroa das Alegrias

17h – Santa Missa com os enfermos

18h30 – Romaria da Boa Idade, grupos e movimentos de idosos e serviços de convivência

19h30 – Setenário das Alegrias

Gesto concreto: leite

Sábado, 12 de setembro – 7ª noite do Setenário

15h – Santa Missa e Romaria das crianças

16h – Ofício da Imaculada e Coroa das Alegrias

18h30 – Romaria dos jovens e estudantes, com participação de estudantes das escolas municipais, estaduais e privadas

19h30 – Setenário das Alegrias

Gesto concreto: sabonete e creme dental

Domingo, 13 de setembro – Festa de Nossa Senhora dos Prazeres

11h – Missa Solene

16h – Missa de encerramento

Em seguida – Procissão com a imagem de Nossa Senhora dos Prazeres

Gesto concreto: farinha

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