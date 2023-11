A- A+

ONDA DE CALOR Com termômetros ultrapassando os 40°C, no Rio, Cedae oferece água gelada no centro do Rio Sensação térmica se mantém na casa dos 50°C. Aguadeiros distribuem copos d´água para amenizar o calor

A temperatura máxima registrada na cidade do Rio nesta quinta-feira (16) foi de 42,6°C em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, segundo o Sistema Alerta Rio. A sensação térmica continua ultrapassando os 50°C, na capital. Desta vez, a sensação térmica máxima foi registrada no Jardim Botânico - 53,3°C.

Segundo o Climatempo, o pico da onda de calor que atinge o Rio ainda não chegou. Na capital fluminense, a maior temperatura deve ser alcançada no sábado, quando a máxima pode atingir 42°C. Até lá, os cariocas vão precisar driblar as altas temperaturas. Para ajudar a enfrentar o calorão, que vem castigando a população, copos de água gelada estão sendo servidos gratuitamente, em pontos com grande circulação de pessoas.

A ação promovida pela Cedae começou nesta quinta-feira, no Largo da Carioca, e nesta sexta-feira, será estendida à Central do Brasil e Madureira. Os aguadeiros da Cedae, profissionais conhecidos por distribuir água em grandes eventos, ficarão nos locais das 7h às 19h. A água será servida em copos biodegradáveis, mas as pessoas também poderão levar suas garrafinhas para serem enchidas pelos aguadeiros. Equipes dos laboratórios da Cedae estarão nos locais fazendo testes para garantir a qualidade da água servida à população.

Além da água, essencial para manter a saúde diante das altas temperaturas, a companhia também vai doar mudas de árvores nativas da Mata Atlântica, no fim da tarde, quando as pessoas estiverem voltando para casa. As plantas são cultivadas pela companhia por meio do projeto Replantando Vida, que utiliza mão de obra de pessoas em situação de privação de liberdade.

— A Cedae e o Governo do Estado estão atentos e sensíveis aos efeitos dessa onda de calor e essa foi uma ação emergencial voltada, sobretudo, para quem usa o transporte público. Aproveitamos para pedir que as pessoas que puderem plantem as mudas, porque as árvores evitam o aquecimento das cidades. Assim, unimos soluções para o bem-estar imediato e para a sustentabilidade a longo prazo —diz Aguinaldo Ballon, presidente da Cedae.

Também por causa do forte calor, a companhia adiou a manutenção preventiva do Sistema Guandu, que estava programada para esta quinta-feira. O Guandu abastece mais de 10 milhões de pessoas, e a operação é realizada anualmente para evitar problemas futuros e preparar os equipamentos para o verão.

Entretanto, a parada implicaria suspender o tratamento de água durante 24 horas durante o calor extremo, por isso, a companhia adiou a manutenção para a quinta-feira da próxima semana, dia 23. A onda de calor, que assola o país, só deve dar uma trégua a partir da próxima semana.

