Com tiroteio e vias fechadas, UFRJ suspende provas; e alunos de 21 escolas ficaram sem aulas

A UFRJ suspendeu as aulas, provas e controle de presença nesta terça-feira (10) devido à interdição de vias expressas provocada por uma megaoperação da Polícia Civil no Complexo de Israel, na Zona Norte do Rio. A ação, que mira lideranças do Terceiro Comando Puro (TCP), causou tiroteios, afetou os transportes na cidade, deixando escolas sem aulas, interrompendo serviços de saúde e paralisando trens, ônibus e BRT. Um motorista de ônibus e um passageiro foram baleados.

Vinte e uma escolas da rede municipal suspenderam também as aulas. Quatro unidades de saúde do município fecharam e outras duas não fazem atividades externas, como visitas domiciliares. A cidade entrou no estágio 2 de atenção.

COMPLEXO DE ISRAEL | O intenso tiroteio durante operação policial impactou a rotina dos moradores nesta manhã (10): 50 linhas de ônibus e 3 linhas do BRT tiveram itinerários prejudicados. A Av. Brasil e a Linha Vermelha foram fechadas, e 21 escolas da região foram impactadas.… https://t.co/v4U7yoIHhI pic.twitter.com/vkHKJuMUMK — Fogo Cruzado RJ (@FogoCruzadoRJ) June 10, 2025

A ação desta terça-feira é resultado, segundo a Polícia Civil, de sete meses de investigações que culminaram na identificação de 44 traficantes sem mandados anteriores e que, agora, são alvos dos agentes. As apurações feitas pela DRE, com apoio da Delegacia Antissequestro (DAS), da 22ª DP (Penha) e da 33ª DP (Realengo), revelaram uma organização criminosa altamente estruturada e armada, sob a liderança de Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, um dos traficantes mais perigosos do estado.

O grupo atua nas comunidades de Vigário Geral, Parada de Lucas, Cidade Alta, Cinco Bocas e Pica-Pau.

As vítimas

Entre as vítimas do tiroteio desta terça-feira está um passageiro de um ônibus que trafegava pela Avenida Brasil foi atingido enquanto estava sentado em um dos bancos. Identificado como Manoel Américo da Silva, 60 anos, deu entrada no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI).

Em nota, a unidade afirma que o atendimento foi "perfuração por arma de fogo no dorso". O passageiro foi submetido a procedimentos de urgência sendo assistido pela equipe de cirurgia geral. O estado de saúde é estável.

Em outro ponto, na Linha Vermelha, um motorista de ônibus de uma linha que fazia o trajeto Central x Cabuçu também foi baleado. Ele parece ter sido atingido no braço direito. Nas imagens que já circulam em redes sociais, o profissional aparece deitado no chão, ao lado do coletivo e de outro veículo.

