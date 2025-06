A- A+

RIO DE JANEIRO "Com todos respeito, mas não dá", posta Paes sobre veto a projeto que criava Dia da Cegonha Reborn Proposta de autoria do vereador Vitor Hugo pretendia homenagear as artesãs que criam bonecos realistas de bebês e foi aprovado na Câmara dos Vereadores

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, vetou integralmente o projeto de lei que criava no calendário da cidade o Dia da Cegonha Reborn. A iniciativa do vereador Vitor Hugo (MDB) pretendia homenagear as artesãs que criam bonecos realistas de bebês e foi aprovado às vésperas do Dia das Mães.



Numa postagem na sua rede social o prefeito justificou a decisão em bom carioquês: "Com todos respeito, mas não dá".

O projeto de lei nº 1892/2023, que previa a inclusão do Dia da Cegonha Reborn no calendário da cidade pretendia com a iniciativa homenagear um grupo de mulheres que procurou o parlamentar, segundo ele. De acordo com a justificativa, a homenagem era para as artesãs que criam bonecos realistas de bebês, chamadas de Cegonhas.

Às vésperas do Dia das Mães, o projeto mencionava que "o nascimento de um bebê é um momento singular na vida de uma mulher, e não é diferente para as mamães reborn, porém, os seus filhos são enviados por cegonhas".

