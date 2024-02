A- A+

GALO DA MADRUGADA Com tradicionais duetos, Galo da Madrugada está nas ruas do Recife exaltando ritmos pernambucanos Evento deste ano marca a 45ª edição com homenagem ao cantor Reginaldo Rossi

Maior bloco de Carnaval do mundo, o Galo da Madrugada deste ano de 2024 faz uma homenagem ao cantor e compositor recifense Reginaldo Rossi, conhecido popularmente como o “Rei do Brega”. Ele morreu no dia 20 de dezembro de 2013, mas, neste sábado (10), está vivo e prestes a entrar para a história de Pernambuco como "Reginaldo Rossi no Reinado do Frevo".

Três alegorias alusivas à carreira musical do Rei desfilam no bloco. São elas: ‘Clarins’, ‘Abre-alas’, ‘Recife, Minha Cidade’, ‘A Raposa e as Uvas’, ‘O Bonde do Brega’ e ‘Garçom, aqui nessa Mesa de Bar’.

Cultura popular pernambucana

O secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Daniel Coelho, destacou a valorização da cultura local. "São mais de mil artistas pernambucanos contratados. Orientação da governadora Raquel Lyra é da valorização da cultura e da tradição pernambucana".

"É bom a gente lembrar que desses mais de mil artistas, metada são da cultura popular. São aqueles que passam o ano inteiro produzindo cultura, trazendo maracatu, coco, caboclinho, fazendo o cavalo marinho e tudo aquilo que faz parte da nossa tradição", destacou.

Ainda segundo secretário, "aqui só toca música pernambucana, porque aqui é único. Não é festa pela festa. Tem cultura, tradição e história", conclui, afirmando que "a gente se arrepia com o que é nosso".



Na programação: as atrações estão divididas em 30 trios elétricos que levam nomes de músicas que marcaram corações na voz de Rossi. Confira:

1.Recife, minha cidade (Gustavo Travassos/convidado: Victor Camarote) |

2.Mon Amour Meu Bem Ma Femme (Elba Ramalho/convidado: Michel Teló) |

3.A raposa e as uvas (André Rio/convidadas: Carla Rio e Mônica Ferraz) |

4.Coração em fogo (Orquestra Metais/convidados: Ed Carlos, (Kelly Oliveira e Tiago Asfora) |

5.Feito de amor (Geraldinho Lins/convidado: Marcelo Falcão) |

6.Cor do pecado (Marron Brasileiro/convidado: Luciano Ferraz) |

7.Ai, amor (Almir Rouche/convidado: Vaggy Rossi) |

8.Amor, amor amor (Spok/convidados: Vanessa da Mata e Almério) |

9.Garçom (Asas da América) |

10. (Otto/convidados: Silvério Pessoa, Isaar e China) |

11.Mulher (Orquestra 100% Mulher, Cristina Amaral e Gabi do Carmo) |

12.To doidão (Maestro Forró) |

13.Coração safado (Romero Ferro/convidada: Gaby Amarantos) |

14.Deixa de banca (Gerlane Lops/convidados: Tony Garrido e Jades Sales) |

15.Pedaço de mau caminho (Nonô Germano/convidados: Nego Thor, Alice Novais e Edu Alves) |

16.Leviana (Michelle Melo/convidada: Fabiana Karla) |

17.Em plena lua de mel (Nena Queiroga/convidadas: Janayna Pereira, Joanah Flor, Nathália Bellar, Vanessa Oliveira e Héloa) 18.Volta (Bia Villa-Chan/convidados: Kelvis Duran e Mãe Nininha de Oyá) |

19.O melhor amigo meu (Benil/convidados: Carlos Filho, Henrique Barbosa e Thiago Kherle) |

20.Doce Pecado (Quinteto Violado/convidados: Tom Rossi, Bia Medeiros e Carol Alves) |

21.Nosso caso de amor (Banda Som da Terra/convidada: Fabiana Santiago) |

22.As quatro estações (Loirão/ convidado: Léo Rossi) |

23.Era domingo (Silvana Salazar) |

24.O pão (Telmo Santiago) |

25.A idade do lobo (Banda Inove/convidado: Tonho Matéria) |

26.O dia do corno (Cinthia Barros/convidado: Beto Café) |

27.Pra sentir felicidade (Gui Menezes e Orquestra Perfil/convidada: Dinah Santos) |

28.Itamaracá (Banda Pinguim) |

29.Ombro Amigo (Fabiana Pimentinha/convidados: Liv Moraes, Marlene Andrade, Lídio Ricardo, João Lacerda e Leonardo Sullivan) |

30.Na hora do adeus (Orquestra Universal by maestro Lúcio Azevedo/convidados: Dany Rios e Renato César)

Duetos, como manda a tradição

Em uma maneira de comprovar que o Carnaval é uma festa democrática e para todos, os tradicionais duetos do Galo da Madrugada acontecem por mais um ano, selando o encontro de cantores que estão passando na avenida em cima do trio com cantores que deixam o Camarote Oficial do Galo para seguir a folia na rua.

Nesta edição, os duetos foram formados por:

Beto Rossi e Gustavo Travassos, Michel Teló e Elba Ramalho, Tony Garrido e André Rio, Marcelo Falcão e Geraldinho Lins, Gaby Amarantos e Marron Brasileiro, Fabiana Karla e Almir Rouche, Vanessa da Mata /Spok e Almério, Lula Queiroga / Asas da América, Conde Só Brega / Otto, China e Silvério Pessoa, Juliette / Maestro Forró / Gaby Amarantos / Romero Ferro Toni Garrido / Gerlane Lops, Tono Matéria / Nonô Germano, Fabiana Karla / Michelle Melo, Conde Só Brega / Bia Villa-Chan



Veja o roteiro que será seguido pelo bloco Galo da Madrugada

Travessa do Forte - Forte das Cinco Pontas - Rua Imperial (sentido Praça Sérgio Loreto) - Avenida Dantas Barreto (esquina com a Praça Sérgio Loreto) - Praça Sérgio Loreto (sentido Avenida Sul) - Avenida Sul (sentido bairro de Afogados) - Rua Saturnino de Brito (dobrando à direita para retornar pela Rua Imperial) - Rua Imperial (voltando para a Praça Sérgio Loreto) - Praça Sérgio Loreto (sentido sede do Galo da Madrugada) - Rua do Muniz (sentido Avenida Dantas Barreto) - Avenida Dantas Barreto (sentido Praça da Independência) - Praça da Independência - Avenida Guararapes (sentido Ponte Duarte Coelho) - Rua do Sol (sentido Praça da República) - Praça da República e Rua do Imperador

