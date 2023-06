A- A+

Pernambuco Com Turma do Fom-Fom, Detran-PE leva dicas de segurança a passageiros do TIP O TIP foi escolhido devido ao aumento do fluxo de passageiros com destino ao Interior do Estado para as festas juninas

Nesta sexta-feira (23), véspera de São João, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PE) montou uma operação educativa, no Terminal Integrado de Passageiros (TIP), Zona Oeste do Recife.



No local, a Turma do Fom-Fom realiza a distribuição de material informativo e dá dicas de prevenção de acidentes para os transeuntes das plataformas de embarque e desembarque.



O TIP foi escolhido devido ao aumento do fluxo de passageiros com destino ao Interior do Estado para as festas juninas. Técnicos da Superintendência de Educação de Trânsito também estiveram no local.

Foto: Divulgação/Detran-PE

De forma descontraída, a Turma do Fom-Fom abordou pontos como evitar bebida e direção, respeitar os limites de velocidade e a importância do uso do cinto de segurança em todos os ocupantes do veículo.

O Detran-PE informou que, além de identificar possíveis irregularidades durante o trajeto de ônibus, a iniciativa também busca conscientizar para as práticas corretas na condução de veículos.



Outras dicas, como o respeito à sinalização semafórica, a atenção com o pedestre e a utilização correta da faixa de pedestre, também fizeram parte das orientações aos frequentadores do terminal.



Segundo o órgão, o diretor-geral do Detran-PE, André Trajano, o feriadão de São João é uma boa oportunidade para “passar dicas e orientar os passageiros para verificar, inclusive, se o motorista está se portando de forma correta, respeitando as leis de trânsito”.

