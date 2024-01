A- A+

RUA DA AURORA Com um dia a mais, Aurora dos Carnavais acontece neste fim de semana no Centro do Recife O encontro terá, ao todo, a participação de 27 agremiações.

Este fim de semana, no Centro do Recife, será ao som das marchinhas e frevos canções, com o 25º Encontro de Blocos de Pau e Cordas – Aurora dos Carnavais. Pela primeira vez, o desfile terá mais um dia, acontecendo no sábado e no domingo, a partir das 15h30, na Rua da Aurora.



O encontro terá, ao todo, a participação de 27 agremiações. Nesta edição, o desfile presta homenagem a Lêda Alves, madrinha do Aurora dos Carnavais, e Miriam Leite, Dama dos Blocos de Pau e Cordas, ambas falecidas em 2023.

A concentração será no Monumento Tortura Nunca Mais, de onde o Cortejo dos Flabelos desfilará rumo ao palco montado em frente ao Ginásio Pernambucano - a apresentação dos Blocos de Pau e Cordas está marcada para as 16h.

O Cortejo dos Flabelos será acompanhado pela Orquestra O Frevo É, composta por 40 músicos com a regência do maestro Edson Rodrigues e Newton Caivano.



No palco, a Orquestra Evocações, dirigida pelo maestro Barbosa e pela maestrina Nancilvia - celebrando seus 25 anos de existência -, se apresentará junto com o tradicional Coral Edgar Moraes. O evento também contará com participações especiais de Cláudia Beja, Arthur Phelipe e Ed Carlos.

Serviço

Aurora dos Carnavais 2024

Sábado (27) - 13 agremiações

A partir das 15h30, em frente ao Monumento Tortura Nunca Mais, na Rua da Aurora

Bloco Magia Lírica, Sonho e Fantasia, Folguedos de Surubim, Flor do Eucalipto, Verde Linho, Lira do Carpina, Sempre Feliz, Eu Quero Mais, Das Flores, Flores do Paulista, Compositores e Foliões, Flor da Lira de Olinda, Utopia e Paixão

Domingo (28) - 14 agremiações

A partir das 15h30, em frente ao Monumento Tortura Nunca Mais, na Rua da Aurora

Flor do Tamarindo, Flabelo do Amor, Cordas e Retalhos, Das Ilusões, Confete e Serpentina, Seresteiros de Salgadinho, Flabelo Encantado, Com Você no Coração, Flores do Capibaribe, Amantes das Flores, Boêmios da Boa Vista, Batutas de São José, Bloco da Saudade, Damas e Valetes.

