São João Com "Vagão da Inclusão", Trem do Forró vive expectativa por segundo final de semana de viagens As viagens ocorrem neste sábado (17) e domingo (18) e prometem animar o público com mais de cinco horas de muita festa e forró

Passado o final de semana de estreia, o Trem do Forró já se prepara para tomar os trilhos novamente. As próximas viagens ocorrem neste sábado (17) e domingo (18), partindo do Recife com destino ao Cabo de Santo Agostinho, em um percurso de 84 km (ida e volta) embalado por muito xote, baião, xaxado e forró pé-de-serra. Segundo a organização do passeio, todos os 700 kits destinados à viagem do sábado foram vendidos.

Os interessados em embarcar no passeio devem correr e garantir ingressos para os dias: 18, 24 ou 25 de junho, que custam entre R$180 e R$210. Os passageiros podem adquirir os ingressos nos quiosques do Ticket Folia (Shopping Boa Vista e Riomar Shopping) e através do site da atração (www.tremdoforro.com.br).

Os kits são compostos por pulseira e camisa e dão direito a experiência completa, incluindo parada para festa na cidade do Cabo. Em cada vagão, trios de forró pé-de-serra animam os passageiros que ainda contam com um bar vendendo bebidas. Na chegada ao Cabo, o público é recepcionado por quadrilha junina e conduzido para o Pátio de Lazer, localizado ao lado da Estação Central. No local os passageiros podem apreciar uma feira com comidas típicas. Os forrozeiros seguem em ritmo de festa na volta para o Recife. São mais de cinco horas de muita alegria.

Além das vendas individuais, a organização do Trem do Forró possui pacotes especiais para grupos turísticos e empresas, que aproveitam a atração para realização de festas corporativas, confraternizações e campanhas de incentivo. Em 2023, o passeio está em sua 32ª edição. O evento recebe passageiros de todo Brasil, sendo 30% formado por turistas de várias partes do país. Os grupos mais tradicionais são da Bahia, São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. A demanda de público gera, aproximadamente, 150 empregos diretos e 100 indiretos, além de movimentar aproximadamente 3,6 milhões de reais na economia do Cabo de Santo Agostinho e do Recife.

Inclusão

Em meio ao clima de festa e animação, o Trem do Forró vai abrir ainda mais espaço para a inclusão. No próximo domingo (18), um dos vagões da atração vai transportar um grupo de forrozeiros muito especial, 20 crianças e adolescentes que se encontram no Transtorno do Espectro do Autismo. Eles serão acompanhados pelos responsáveis e por uma equipe clínica com psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogas e psicopedagogas.

O “Vagão da Inclusão”, como a composição foi batizada, nasceu de uma parceria entre a Serrambi Turismo, empresa que organiza a atração, e o Espaço Vida Multiterapias, instituição responsável pelo atendimento especializado de crianças e adolescentes no Transtorno do Espectro do Autismo e atrasos no desenvolvimento. Para receber o público, o espaço dentro do Trem vai receber algumas adaptações. O trio de forró pé-de-serra, responsável por comandar a festa na composição, não irá utilizar equipamentos de amplificação sonora. Além disso, as crianças e adolescentes vão utilizar abafadores de som para evitar desconfortos. Neste dia, a atração também não contará com a tradicional queima de fogos na partida e na chegada ao Recife.

