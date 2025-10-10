A- A+

OPORTUNIDADE Com vagas ilimitadas, TJPE abre inscrições para casamentos coletivos em Goiana As inscrições para a celebração são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 25 de outubro

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), por meio do Núcleo de Conciliação (Nupemec), realizará entre os dias 3 e 4 de novembro, casamentos coletivos no município de Goiana, Zona da Mata Norte do estado.

A iniciativa, promovida durante a semana nacional da conciliação, também contemplará as localidades de Ponta de Pedras e Tejucupapo, que pertencem ao município.

As inscrições para a celebração são gratuitas e podem ser realizadas até 25 de outubro. As vagas são ilimitadas.

Na cidade de Goiana, as inscrições devem ser feitas no Cartório de Registro Civil de Goiana, localizado na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca (conhecida como Rua Direita), nº146, Centro, das 8h às 16h. É possível obter mais informações pelo Whatsapp (81) 3626.2316.

Para o casamento de Ponta de Pedras, as inscrições estão sendo realizadas no Cartório Ponta de Pedras, situado na Travessa do Chafariz, 22, das 8h às 16h. Os interessados podem entrar em contato com a equipe do Centro de Solução de Conflitos pelo Whatsapp (81) 3626.2316.

Já os casais do distrito de Tejucupapo podem realizar as inscrições no Cartório de Registro Civil de Tejucupapo, na Rua do Rosário S/N, das 8h às 16h. Mais informações podem ser consultadas com o Centro de Solução de Conflitos, que está disponível pelo Whatsapp (81) 98191.9215.

No momento da inscrição os casais interessados devem apresentar nos cartórios cópias de identidade, CPF, certidão de nascimento original, e os mesmos documentos de duas testemunhas.

Os divorciados também precisam apresentar o documento original do registro do divórcio e as cópias da sentença do divórcio. Os mesmos documentos deverão ser apresentados no dia marcado para o casamento.

Os casamentos de Goiana e de Tejucupapo serão realizados no dia 3 de novembro. As cerimônias serão celebradas no Sesi de Goiana, localizado na Rua Amaro Rodrigues Vilarim, 45, Centro.

A cerimônia de Ponta de Pedras, no dia 4 de novembro, será realizada na Subprefeitura de Ponta de Pedras, na Avenida Beira Mar nº 202. As cerimônias serão realizadas às 10h.

