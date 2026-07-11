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PRESIDENTE DA ARGENTINA Com viagem marcada para o Brasil, Milei quer visitar Bolsonaro na prisão domiciliar; saiba se pode Argentino disse que virá ao país no dia 25 de julho para a cerimônia de oficialização da pré-candidatura de Flávio ao Planalto e pretende ir à Brasília cumprimentar o ex-presidente

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Aliado do bolsonarismo, o presidente da Argentina, Javier Milei, afirmou na sexta-feira que virá ao Brasil este mês e pretende visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar em Brasília.

O encontro, entretanto, só poderá ocorrer caso haja o aval do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo ordem do ministro Alexandre de Moraes, são autorizadas as visitas apenas de familiares, advogados e da equipe de saúde do antigo chefe do Executivo.

Em declaração à rádio argentina Now, Milei disse que virá ao país no dia 25 de julho para a cerimônia de oficialização da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) ao Planalto.

— No dia 25 (de julho), viajo ao Brasil, a convite do candidato a presidente Flávio Bolsonaro. Vou estar em São Paulo e vou dar uma passada também por Brasília para cumprimentar o Jair Bolsonaro — disse Milei.

Milei é aliado da família Bolsonaro e chegou a afirmar que Jair Bolsonaro sofre “perseguição judicial” no Brasil. A proximidade do argentino com o bolsonarismo é um dos temas que a campanha de Flávio pretende explorar como demonstração do alinhamento entre os dois líderes e mais um capítulo da estratégia de aproximação com nomes da direita internacional.

Encontro com Flávio

No mês passado, Flávio se reuniu com Milei na Quinta de Olivos, residência oficial da Presidência argentina, em Buenos Aires.

Após o encontro, Milei publicou em sua conta na rede social X uma foto ao lado do senador acompanhada da mensagem: "Se viene la marea azul para Brasil de la mano de Flávio Bolsonaro" ("Vem aí a maré azul para o Brasil pelas mãos de Flávio Bolsonaro"). Em outra publicação, a Presidência argentina identificou o parlamentar brasileiro como "candidato a presidente da República Federativa do Brasil".

Em discurso na abertura da Latin America Chairmen’s Conference, evento da comunidade judaica global, Flávio teceu elogios ao presidente argentino e prometeu que o Brasil será "irmão mais do que nunca" da Argentina, caso ele seja eleito nas eleições de outubro.

— Quero terminar dizendo algo que falei na semana passada, na Marcha para Jesus: a partir de 2027, o Brasil voltará a ser mais irmão da Argentina mais do que nunca — destacou o senador.

Bolsonaro está em prisão domiciliar humanitária desde 27 de março, após ser condenado pelo STF a 27 anos e três meses de prisão por liderar a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. A medida foi concedida em razão de seu quadro de saúde.

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