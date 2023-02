A- A+

chuvas em pernambuco Com volume de chuva acima do esperado, Recife registra 14 pontos de alagamento; confira Entre os locais, estão a avenida Norte, no bairro da Encruzilhada, e a avenida Governador Agamenon Magalhães, nas Graças

A cidade do Recife registra 14 pontos de alagamento devido às fortes chuvas que atingem a Região Metropolitana desde a madrugada desta segunta-feira (6).

Somente na capital, foram registrados 158 mm de chuva, volume que representa mais de 128% do total de precipitações previstas para o mês de fevereiro, que é de 122,90mm.



Diante da quantidade de chuva, diversos pontos da cidade ficaram alagados. Entre eles a avenida Norte, no bairro da Encruzilhada, e a avenida Governador Agamenon Magalhães, nas Graças, além das avenidas Antônio de Góes e Conselheiro Aguiar, no Pina, na Zona Sul.



Confira pontos de alagamento do Recife, de acordo com a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU):

- Av. Norte / Rua 48, Encruzilhada

- Rua Dom Bosco / Colégio Americano Batista, Boa Vista

- Av. Gov. Agamenon Magalhães / TRE, Graças

- Av. Antônio de Góes / Av. Conselheiro Aguiar, Pina

- Av. Marechal Mascarenhas de Morais nº 2525 (Sentido Afogados), Imbiribeira

- Av. Marechal Mascarenhas de Morais, no trecho entre os nº 2557 a 2349 (sentido Afogados), Imbiribeira

- Av. Marechal Mascarenha de Morais, no trecho entre os nº 2100 a 3000 (sentido Prazeres), Imbiribeira

- Rua Imperial / Rua Cabo Eutrópio, São José

- Av. Sul / Sob Viaduto Papa João Paulo II, São José

- Av. Dois Rios / Entrada da Vila do Sesi, Ibura

- Av. Recife / Entrada do Ibura, Ipsep

- Av. Recife / Rua João Cabral de Melo Neto, Jardim São Paulo/Estância

- Estrada dos Remédios nº 1190, próximo ao cruzamento com a Estrada do Bongi, Afogados

- Av. Engenheiro Abdias de Carvalho / Faculdade Estácio, Prado.

Segundo a CTTU, foram registradas ocorrências em 27 semáforos, sendo sete já atendidas e 20 em atendimento. Equipes formadas por 150 agentes e 165 orientadores de trânsito atuam em áreas afetadas pelas chuvas. Ainda de acordo com a autarquia, entre as 0h e 12h desta segunda, não foram registrados acidentes de trânsito com vítimas.

