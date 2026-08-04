Com volumes acima de 100 mm, veja onde mais choveu em Pernambuco nas últimas 24h
RMR, Mata Norte e Mata Sul de Pernambuco já sofrem com as precipitações nesta terça-feira (4)
Em alerta laranja de chuvas da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR), Mata Norte e Mata Sul de Pernambuco já sofrem com as precipitações nesta terça-feira (4). Paulista, cidade onde mais choveu nas últimas 24 horas, por exemplo, teve um volume de 104 mm.
A lista segue com Goiana (91 mm), Abreu e Lima (79 mm), Camaragibe (72 mm) e Recife (70 mm). Os dados são do painel de monitoramento da Apac.
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O alerta laranja, que prevê pancadas com intensidade moderada a forte, é válido até às 14h30 desta terça (4). De acordo com a agência, a atualização aconteceu por conta da "intensificação do sistema meteorológico". Além do alerta laranja, a região do Agreste também segue com aviso amarelo de precipitações moderadas.
Alerta do Inmet
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu um alerta de "perigo potencial" de chuvas intensas na Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zona da Mata de Pernambuco. O aviso é válido até as 10h da terça-feira (4), com precipitação entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos (40-60 km/h).
O instituto também fornece orientações para a população impactada por chuvas. Veja abaixo:
- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).