A- A+

ALERTA LARANJA Com volumes acima de 60 mm, veja onde mais choveu em Pernambuco nas últimas 24h Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) renovou para laranja o alerta de precipitações com intensidade moderada e pontualmente forte na Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zona da Mata das 5h30 desta sexta-feira (26)

Municípios de Pernambuco tiveram acumulados superiores a 60 mm de chuva nas últimas 24 horas. Por conta disso, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) renovou para laranja o alerta de precipitações com intensidade moderada e pontualmente forte na Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zona da Mata das 5h30 desta sexta-feira (26) às 12h do sábado (27).

Nas últimas 24 horas, o município onde mais choveu foi Ilha de Itamaracá, Litoral Norte de Pernambuco, com 63,2 mm. A lista segue com Tamandaré (61,85 mm), Rio Formoso (58,6 mm), Barreiros (57,29 mm) e São José da Coroa Grande (51,62 mm).

No Recife, o acumulado em 24 horas é de 44,49 mm. É possível ver que a maior parte desse volume foi registrado nas últimas 12 horas, com 37,59 mm na capital. Os dados são do painel de monitoramento da Apac e foram acessados às 6h34.

A expectativa da agência é de precipitações de 50 a 100 mm ao longo do dia nas regiões.

Alerta do Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também tem um alerta amarelo de chuvas intensas em todas as regiões do estado válido até o sábado (27).

O Inmet fornece algumas orientações para a população em caso de transtornos por conta das chuvas. Confira:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Veja também