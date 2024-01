A- A+

FOLIA NO GRANDE RECIFE Com votação recorde, Olinda elege Reginaldo da Paz e Lord os homenageados do Carnaval 2024 Ao todo, quase 60 mil votos foram computados pela prefeitura da cidade

O catador de materiais recicláveis e artesão Reginaldo da Paz e Mário Medeiros Raposo, mais conhecido como Lord de Olinda, são os homenageados de 2024 do Carnaval da Cidade Patrimônio da Humanidade, na Região Metropolitana do Recife (RMR). Eles foram eleitos em votação popular conduzida pela prefeitura de município, que alcançou 57.174 votos, número recorde.

"A gente fica muito feliz por ter tido uma votação tão grande neste ano, que trouxe o povo para junto da nossa ação. Reginaldo foi eleito por passar essa mensagem de paz por todos os lugares que vai, e o Lord, que já é patrimônio da cultura de Olinda, está recebendo essa linda homagem também. É apenas o início do nosso Carnaval", disse a secretária de Patrimônio e Cultura de Olinda, Gabriela Campelo.

Reginaldo da Paz foi eleito com 32,68% dos votos na categoria de homenageados em vida. Com ele, concorreram Dona Dá, Mestra Ana Lúcia, Mãe Beth de Oxum e Seu João do Elefante. Já o Lord foi escolhido por 57,68% dos votantes. Ele disputou a honraria na categoria in memoriam com Paulo Rafael, Margarida Sambão, Bartholomeu Santiago e Leo de Vassoura.





Reginaldo da Paz: um apaixonado pelo Carnaval de Olinda

Catador de materiais recicláveis, ou garimpeiro, como gosta de ser chamado, Reginaldo da Paz é também artesão e possui o prazer em fazer a triagem dos produtos, o que considera grande fonte de riqueza. Nascido Reginaldo Cabral, ele, que tem 60 anos, costuma, diariamente, ganhar as ruas de Olinda antes das 4h da manhã, correndo com muita disposição.

Para além da geração de renda para a família, incluindo a esposa em tratamento de saúde, Reginaldo da Paz contribui com o meio ambiente através da coleta de itens como garrafas pet e latinhas, descartados indevidamente nas vias.

Reginaldo é apaixonado pelo Carnaval de Olinda, e é figura presente nas manifestações culturais da cidade. Sua arte mais famosa estava ao seu lado no momento da homenagem, um estandarte em forma de coração vermelho, produzido com tampinhas de garrafa, chapas de alumínio trançadas e madeira. No topo, a pomba branca representa o Espírito Santo. No centro. está a palavra Paz que originou seu apelido.

"Eu fico muito feliz por estar sendo homenageado nessa cidade que eu amo tanto, ao lado dos meus amigos. Saio todos os anos no Carnaval por amar a festa que fazemos e peço que, neste ano, todos tenham em mente essa luta pela paz, que é tão importante. Enquanto tantas pessoas ruins estão pelo mundo, nós temos que levar, até no momento de diversão, a consciência de fazer o melhor para o outro", afirmou, emocionado, Reginaldo da Paz.

Lord: manifestação cultural de Olinda que persiste

Foi através da sua expressão de alegria, beleza e tradição do Carnaval que o servidor da Guarda Municipal Mario Medeiros Raposo ficou conhecido como Lord de Olinda. Em seus 63 anos de desfiles, portava trajes requintados, até o seu falecimento em 2006. Fraque preto, luvas brancas, cartola e guarda-chuva integravam a vestimenta.

Hoje, filhos, netos e demais brincantes reverenciam sua memória. Mário ganhou um boneco gigante, que a cada ano encanta mais seguidores. A elegância inglesa, mas de alma pernambucana, alegrou a folia do maior Carnaval do Brasil.

"Tudo que a gente faz hoje em dia no Carnaval é em homenagem ao nosso avô. Essa é a segunda vez que ele concorre e, dessa vez, ele ganhou. Para quem não conhece o meu avô, essa é a oportunidade para conhecer. Fico muito feliz por esse momento e agradeço à Prefeitura de Olinda por presentear o meu avô dessa maneira, mesmo depois do seu falecimento", explicou o neto de Mario Medeiros, Cláudio Raposo.

Neste ano, o Carnaval de Olinda começa na quinta 8 de fevereiro. A família do Lord sai em desfile na sexta (9 de fevereiro) e no Domingo de Carnaval (10), com o Bloco do Lord. A brincadeira acontece no Sítio Histórico de Olinda.

