SÃO JOÃO Com Wesley Safadão e Zezé di Camargo, confira programação de véspera e dia de São Pedro em Caruaru Além disso, festejos contam ainda com apresentação de quadrilhas e homenagem a Onildo Almeida

Não é de hoje que Caruaru, no Agreste pernambucano, é conhecida nacionalmente por conta dos grandes festejos de São João. Para corroborar com isso, a programação para esta quarta (28) e quinta-feira (29) - véspera e dia de São Pedro, respectivamente - segue mais que especial.

Ao todo, sete polos recebem atrações durante os dois dias, que variam entre shows de grandes nomes da música nacional, como Wesley Safadão e Zezé di Camargo, apresentações de quadrilhas juninas, e uma homenagem aos 95 anos de Onildo Almeida, cantor e compositor caruaruense.

Véspera de São Pedro

Entre as principais atrações, claro, está Wesley Safadão, que se apresenta nesta quarta-feira, no Pátio do Forró, às 22h. O show marca o retorno do cantor, de fama nacional e internacional, ao São João de Caruaru após cinco anos de hiato.

Ainda nesta quarta, outras atrações marcam presença nos demais polos. Raquel Santana, às 19h, é o principal nome do Polo Camarão, enquanto o Trio Floresta, também às 19h, abre os festejos no Polo Juarez Santiago. Além disso, há ainda a programação especial para as quadrilhas juninas, no Polo das Quadrilhas, que contará com apresentação de cinco grupos.

Dia de São Pedro

Comemorado no dia 29 de junho, o dia de São Pedro terá uma programação marcada por apresentações de grandes artistas em Caruaru. Zezé di Camargo, o principal deles, comanda as festas no Pátio do Forró, a partir das 0h. Além dele, Zé Vaqueiro também se apresenta no palco, um pouco mais cedo, às 22h.

Outro ponto marcante da noite será o "Todos cantam Onildo Almeida", em homenagem cantor e compositor de Caruaru conhecido nacionalmente. Dentre os artistas confirmados para apresentação, estão Josildo Sá, Spok, Isabela Moraes e Riah, com participações especiais de Mariana Aydar e Marcelo Jeneci. Os shows começam a partir das 19h, no Polo Azulão.



Confira a programação completa da véspera e do dia de São Pedro em Caruaru:

Véspera de São Pedro - Quarta-feira (28)

Pátio do Forró

19h – Forró Anjo Azul

20h30 – Marcynho Sensação

22h – Wesley Safadão

0h – Eric Land

Palco 360º Radiolassa Devassa

19h – Leidinha Santos

21h30 – Renovação Nordestina

23h30 – Lulinha Vaqueiro

Polo Camarão

19h – Raquel Santana

20h20 – Banda Régis

21h50 – Michael Colorado

23h10 – Carlinhos Pompom e Banda

Polo Juarez Santiago

19h – Trio Floresta

20h10 – Las Morenas

21h20 – Laranjinha e Banda Encontro de Gerações

22h30 – Manoel da Concertina

23h40 – Trio Bulir com Tu

0h50 – Zé Agripino

Polo das Quadrilhas

19h – Boi Teimoso

20h20 – Quadrilha Junina Flor do Caroá

21h20 – Bumba meu Boi Nelore

22h20 – Quadrilha Junina Arrocha o Nó

23h20 – Quadrilha Junina Alto da Fulô

Polo do Repente

18h – Trio Café com Leite

19h – Noite de poesias populares da Academia Caruaruense de Literatura de Cordel

20h30 – Trio Forró De Mais

21h – 8ª Intervenção Cultural LGBTQIA+

Dia de São Pedro - Quinta-feira (29)

Polo Mestre Vitalino (Alto do Moura)

12h – Banda de Pífanos de Caruaru Os Bianos

14h – Edu e Maraial

16h – Cavalo de Pau

Polo Azulão

19h – Todos cantam Onildo Almeida

21h – Mariana Aydar

22h30 – Marcelo Jeneci

Pátio do Forró

20h – Iguinho e Lulinha

22h – Zé Vaqueiro

0h – Zezé di Camargo

Palco 360º Radiolassa Devassa

19h – Jefferson Santa Rosa

21h30 – PV Calado

23h30 – Thiago Barão

