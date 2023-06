A- A+

SÃO JOÃO Com Xand Avião como atração, confira a programação da segunda semana do São João de Caruaru Os festejos na cidade irão até o dia 1° de julho

O São João de Caruaru começou no último sábado (3), com Ivete Sangalo como artista principal, e está muito longe de acabar. A segunda semana dos festejos começou nesta quarta (7) e vai até o próximo domingo (11), com muitas atrações para a população.

Nesta quarta, o público pôde prestigiar shows nos polos Camarão, Juarez, Quadrilhas e Repentes. A festa foi comandada por artistas como Terezinha do Acordeon, além de apresentações do grupo Quadrilha Junina Arraiá Da Capital.

Já nesta quinta-feira (8), as principais estarão em dois locais. No Polo Musical Instrumental Rido Hora, a partir das 16h, as bandas Galego de Tapera, Ivison Trio e O Som de Caruaru agitarão a festa. Além disso, no Polo Juarez Santiago, será a vez do Trio do Forró De Mais se apresentar, às 22h30.

Para o restante da semana, o São João de Caruaru trará mais nomes de peso para os palcos. O Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga, principal polo junino da cidade, receberá a banda Calcinha Preta, à 0h, na sexta-feira (9), para encerrar os festejos do dia.

No sábado (10), algumas das principais atrações estrão no Polo Azulão, como Nação Zumbi, às 22h, e Gabriel Pensador, à 0h.

Encerrando o segundo fim de semana do São João de Caruaru, será a vez de um dos nomes mais aguardados da programação se apresentar. O cantor Xand Avião, conhecido nacionalmente, fará o seu show no domingo (11), às 0h, no Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga.

Confira a programação completa:

Itinerante

Quarta-feira (7)

19h - Batalhão De Bacamarteiros 95

19h - Banda De Pífanos Arrasta Pife

20h - Banda De Pífanos 2 Irmãos

21h- Batalhão De Bacamarteiros 21

21h- Banda De Pífanos Caruaru Camaleão

22h- Batalhão De Bacamarteiros 27 Angela

Quinta-feira (8)

19h - Banda De Pífanos Cultural

19h - Batalhão De Bacamarteiros 33

20h - Banda De Pífanos 2 Irmão

20h - Grupo De Dança Flor E Barro

22h -Batalhão De Bacamarteiros 74

Sexta-feira (9)

19h -Batalhão De Bacamarteiros 333

19h -Banda De Pífanos Dois Irmãos

21h- Boi Surubim

21h- Banda De Pífanos Caruarucamaleão

22h -Batalhão De Bacamarteiros 139

Sábado (10)

19h - Banda De Pífanos- Anderson Do Pife E Seu Terno De Zabumba

19h - Batalhão De Bacamarteiros 27 Angela

20h - Quadrilha Junina Molecodrilha

20h - Banda De Pífanos 2 Irmão

21h- Batalhão De Bacamarteiros 56

21h- Banda De Pífanos Da Inclusão

22h -Batalhão 21

Domingo (11)

18h - Quadrilha Junina Brincantes Do Sertão

18h - Batalhão De Bacamarteiros 27 Maurício

18h - Banda De Pífanos Nossa Senhora Das Graças

18h - Boi Teimoso

21h - Batalhão De Bacamarteiros 21

22h - Banda De Pífanos Princesa Do Agreste



Polo Casa Rosa

Sexta-feira (9)

11h - Beto Show

13h - Chico Cantor E Banda Forró Do Bom

15h20 -Banda Fulô De Croata

Sábado (10)

11h - Trio Santa Rosa

13h - Barthô

15h20 - Renan Cruz

Domingo (11)

11h - Beth Lee

13h - Forró De Bossa

15h20 - Felipe Gabriel

Polo Quadrilhas

Quarta-feira (7)

8h /16h- Arraiá Da Seduc

19h- Boi Mimado

20h- Quadrilha Junina Arraiá Da Capital

21h10 - Reizado Do Alto Do Moura

22h10 - Grupo De Capoeira Raça Nobre

23h10 - Cia Olhares De Dança - “Cordel Encantado

Quinta-feira (8)

8h /16h - Arraiá Da Seduc

19h - Para Quadrilha

20h10 - Ciclofrevo

21h10 -Quadrilha Tradicional Arrasta-Pé

22h10 - Boi Caruá

23h10 - Quadrilha Junina Brincantes Do Sertão

Sexta-feira (9)

19h - Encontro Dos Bois:

Boi Mimado

Boi Mimoso

Boi Tira Teima

Boi Surubim

Boi Caruá

Boi Teimoso

Bumba Meu Boi Nelore

22h10 Grupo Xaxado Cabras De Lampião

23h10 Quadrilha Junina Zé Matuto



Sábado (10)

19h - Abertura Do Xxvi Festival De Quadrilhas Estilizadas De Caruaru - Quadrilha Tico Show De João Pessoa

Quadrilha Matuta Do Sertão/Iati –Pernambuco

Quadrilha Estrela Do Mac/ Delmiro Gouveia- Alagoas

Quadrilha Junina Lago Do Serrano/Lagoa De Ouro- Pernambuco

Quadrilha Junina Gibão De Couro Quadrilha Junina Ubando

Quadrilha Junina Pé De Moleque

Quadrilha Junina Unidos Da Roça

Domingo (11)

19h10 -Quadrilha Junina Balão Dourado De Petrolina Pe

20h10 - Paraquadrilha

21h40 -Cavalo Marinho Estrela De Ouro

22h30 -Quadrilha Dona Matuta

23h20 -Quadrilha Junina Estrela Matuta



Polo Camarão

Quarta-feira (7)

19h- Diego Henrique

20h- Ricart E Rivaldo

21h50 -Terezinha Do Acordeon

23h10 -Banda Alternativa

Quinta-feira (8)

19h - Dayse Rosa

20h - Aldrin E Convidados

21h50 -Banda De Pau E Corda

23h10 -Cleoman E Banda Xamêgo

Sexta-feira (9)

19h - Casca E Nó

20h20 - Gilsinho Costa

21h50 - Carlinhos Monte Verde

23h10 - Mazinho De Arcoverde

Sábado (10)

19h - Banda Segnus

20h20 -Maurício Ramalho

21h50 - Totonho

23h10 - Jailson Rossete

00h10 - Suzy Lima

Domingo (11)

18h -Os Thalentos

19h- Rangel Brazaville

20h20 -Klever Lemos

21h50 -Caru Forró

23h10 - Jucelio Vilella

Polo Musical e Instrumental Rido Hora

Quinta-feira (8)

16h - Galego De Tapera

17h40 - O Som De Caruaru

19h40 - Ivison Trio

Sexta-feira (9)

16H -Petrúcio Cruz E O Som De Preto

17h40 -Grupo Chorinho Cambucá

19h40 -Dama Do Rei

Sábado (10)

16h -Marco Sales Ferraz- Violas Em Liberdade

17h40- Meninos E Meninas De São Caitano

19h40 -Projeto Sanfonado: Dos 8 Aos 120 Baixos

Domingo (11)

16h - Grupo Cordéis De Cordas

17h40 - Mestre - Viola Luz

19h40 - Banda Hitzback



Polo Alto do Moura

Sábado (10)

12h - Roberto Cruz

14h - Novinho Da Paraiba

16h - Aduílio



Domingo (11)

12h -Dudu Do Arcodeon

Pernas Pra Circulá

14h -Flávio José

16h - Santanna, O Cantador



Polo Coreto Alto do Moura

Sábado (10)

12h -Trio 0S Vitalino

14h -Trio Flor Croatá

16h - Rivotrio

Domingo (11)

12h - Bigodinho Dos 8 Baixos

14h - Trio Os Três Que Eu Gosto

16h - Trio Tabajara



Palco 360º Radiolassa Devassa - Pátio de Eventos

Sexta (09)

19h -Marcelo Rossiter

21h30 -Rouxinol

23h30 -Zuadoes Do Forró

Sábado (10)

19h - Derico Alves

21h30- Adriano Silva

23h30 - Brunessa



Domingo (11)

19h - Magnatas Do Forró

21h30 - Vitoria Freitas

23h30 - Bruninho Diferente



Polo Repente

Quarta-feira (7)

20h - Declamação De Poesias Com Diosman Avelino Poeta

20h40 - Dupla De Repentistas: Ismael Pereira E

Repentista Gilmar De Oliveira

21h40 - Espetáculo O Arraiá Dos Três Compadres De Ramon Sales

22h30 -Espetáculo Balaio De Coisa Apresenta Torturas De Um Coração

23h -Gael Vila Nova - “Sarau Cantando e Recitando Poemas - Homenagem à Poesia De Caruaru”

Quinta-feira (8)

20h - Espetáculo: Poesias, Encantos Sobre A Obra De Patativa Do Assaré

21h50 - Declamação De Poesias Com Luiz Do Sertão

Declamação De Poesias Com Luciano Dionísio

22h30 - Dupla De Repentistas: Paulo Pereira E

Repentista Genaldo Pereira

23h10 - Grupo Poetizar Da Cidade De Tabira

Sexta-feira (9)

19h - Dupla De Emboladores De Coco: Curió De Bela Rosa E

Embolador Canário De Pernambuco

20h - Espetáculo De Cara Limpa

21h - Declamação De Poesias Com Naldo Venâncio

21h40 - Dupla De Repentistas: Raimundo Caetano E

Repentista Rogério Meneses

23h - Mestre Ciel Do Pífe - Poesias E Declamaçoes

Sábado (10)

16h - Projeto Sesc - Bate Papo Sobre O Projeto Leia Cordel

19h - Dupla De Emboladores De Coco: Barra Mansa E

Embolador Caetano Da Ingazeira

19h50 -Declamação De Poesias Com Raudênio Lima

Declamação De Poesias Com Sandoval Ferreira De Iati-Garanhuns

20h40 - Dupla De Repentistas: Jairo Silva E

Repentista Jeférson Silva

22h20 - Show De Antônio Marinho - Em Cantos De Poesia

Domingo (11)

16h - Projeto Sesc - Oficna De Forró Para Iniciantes

18h - Exibição De Cinema Com Ratinh0 Arts. O Barro E Sua História

18h50 - Palestra Sobre Os Patrimônios Vivos De Caruaru Com O Professor José Urbano

19h20 - Esquete Teatral: Morte E Vida Severina Baseada Na Obra Do Poeta João Cabral De Melo Neto

19h40 - Dupla De Emboladores: Lavandeira E

Embolador Rouxinol Pereira

20h20 - Declamação De Poesias Com Dorge Tabosa

Declamação De Poesias Com Klebson Oliveira De Surubim

21h -Dupla De Repentistas: Máximino Bezerra E

Repentista: Jaciel Rufino

Dupla De Repentistas: Ivanildo Vilanova E

Repentista Zé Carlos Do Pajeú

23h - Trio Caruru



Polo Azulão

Sexta-feira (9)

19h -Fábio Melo E Os Outros Caras

20h20 - Sombra Dos Anjos

21h30- Sangue De Barro

23h - Ortinho

Sábado (10)

20h -Cascabulho

22h -Nação Zumbi

00h -Gabriel Pensador

Domingo (11)

19h - Rogéria Dera

20h20 - Erisson Porto

21h30 - Mestre Ambrósio

23h - Junio Barreto



Polo Juarez Santiago

Quinta-feira (8)

19h -Bigodinho Dos 8 Baixos

20h10 - Trio Feira De Mangaio

21h20 - Costa Junior E Banda

22h30 - Trio Forró De Mais

23h40 - Trio Preto Do Leite

00h50- Trio Leleca Costa



Sexta -feira (9)

19h -Leonora Moreno

20h10 - Trio Se Vira Nos Trinta

21h20 - Trio Asa Branca

22h30 - Trio Remelexo

23h40 - Trio Respeita Januário

00h50 - Trio Forrozão Mandacaru



Sábado (10)

19h -Trio Caruru

20h10 - Trio Arupemba

21h20 - Trio Café Com Leite

22h30 - Bruno Ferrari

23h40- Trio Vai Hoje

00h50 - Louro Monteiro

Domingo (11)

19h -Trio Bau Dos 8 Baixos

20h10 - Trio Fuá

21h20 - Trio Gavião

22h30 - Trio Givanildo Do Acordeon

23h40 - Trio Brilho Da Terra

00h50 - Jô Quirino



Polo Infantil

Sexta-feira (9)

16h - Recreação - Turma Da Kika

17h - Trupe Gargalhada - Cênicas

18h - Mateus E Katilinda



Sábado (10)

12h - 22° Arraial Da Pessoa Idosa - Sdsdh - Kinho Ramalho

Apresentação Kinho Ramalho

17h - Recreação - Turma Da Kika

17h - Recreação - Palhaço Pindoba

17h - Cinema Para A Criançada

18h -Joanah Flor



Domingo (11)

14h - Projeto Sesc Caruaru - Brincadeiras Populaes, Oficinas Juninas E Pintura Em Rosto Matuta

16h - Recreação - Turma Da Kika E Turma Do Fonfom Do Detran

16h - Recreação - Palhaço Pindoba

17h - Cia Avoar De Teatro - Teatro Infantil Com Os Saltimbancos

Esquete Teatral A Revolta Das Placas - Amttc

18h - Banda Balão Da Alegria

18h - Joanah Flor

Polo Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga

Quinta-feira (8)

20h -Culto Religioso

22h -Aline Barros

00h - Anderson Freire

Sexta-feira (9)

19h - Tropikália

20h- Cavaleiros Do Forró

22h - Simone Mendes

00h - Calcinha Preta

Sábado (10)

19h -Fulô De Mandacaru

20h45 - Bichinha Arrumada

22h30 - Bell Marques

00h30 -Lipe Lucena

Domingo (11)

20h - Samya

22h - Nattan

00h - Xand Avião

