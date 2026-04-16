A- A+

Conflito Comandante do Exército do Paquistão vai a Teerã para estimular negociação com os EUA Ainda não há definição sobre um novo encontro entre autoridades americanas e iranianas

O chefe do Exército do Paquistão, Asim Munir, deve se reunir com autoridades iranianas em Teerã nesta quinta-feira, 16, em uma tentativa de reduzir as tensões no Oriente Médio e organizar uma segunda rodada de negociações de paz com os Estados Unidos.

Ainda não há definição sobre um novo encontro entre autoridades americanas e iranianas, mas a Casa Branca informou que eventuais conversas devem ocorrer mais uma vez em Islamabad, assim como no fim de semana passado.

Em relação ao Estreito de Ormuz, que sofre bloqueios tanto do Irã quanto dos Estados Unidos, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, disse ao chanceler iraniano, Abbas Araghchi, em uma ligação telefônica, que a soberania, a segurança e os direitos legítimos do Irã deveriam ser respeitados, mas que a liberdade de navegação e a segurança na região deveriam ser garantidas.

"Trabalhar para retomar a passagem normal do estreito é um apelo unânime da comunidade internacional", disse Wang no telefonema, segundo o governo chinês.

Em meio ao bloqueio dos Estados Unidos aos portos iranianos, o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, disse que a Casa Branca planeja aumentar a pressão econômica sobre o Irã, com novas sanções econômicas a países que fazem negócios com Teerã. A medida é o "equivalente financeiro" a um bombardeio, segundo Bessent.

Em outra frente da guerra, Trump anunciou na noite da quarta-feira, 15, que líderes de Israel e do Líbano vão se encontrar nesta quinta, mas não deu detalhes sobre a reunião.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.



Veja também